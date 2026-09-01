Mario Calabresi lascia Chora Media e Will Ita per candidarsi a Sindaco di Milano: cosa cambia nelle media companies

Mario Calabresi si candida a Sindaco di Milano e lascia Chora Media e Will Ita. Le media companies di cui era a capo troveranno un altro riferimento: l’ufficialità dei nuovi incarichi il prossimo 12 settembre 2026.

Mario Calabresi si candida a Sindaco di Milano. La nuova sfida del giornalista e imprenditore comincia oggi per terminare, non si sa con quale esito, nel 2027. La formazione che ha accolto la sua disponibilità è quella di centrosinistra, ma una sua candidatura alle prossime elezioni amministrative era nell’aria da diversi mesi. L’ufficialità ancora non c’è: dovrebbe arrivare durante la Festa dell’Unità del prossimo 12 settembre 2026 a Milano. Evento organizzato dal Partito Democratico.

A proposito di partiti, resta da chiarire chi sosterrà Calabresi in questa nuova impresa. Il campo largo potrebbe virare su un unico nome oppure presentare alternative. Certamente il cronista e imprenditore non torna indietro. I suoi social già guardano avanti, è nota la sua posizione e cominciano a essere evidenti anche le prossime mosse. L’inizio di settembre, nello specifico, coincide con la decisione di lasciare i vertici delle società che ha rappresentato sinora.

Mario Calabresi si candida a Sindaco di Milano

Nello specifico si tratta di Chora Media e Will Ita. La prima l’aveva fondata proprio Calabresi nel 2020 con l’intenzione di farla diventare un importante riferimento italiano nella divulgazione e produzione di nuovi media. I podcast più importanti, attualmente, in Italia passano da questa società. Si pensi a Stories di Cecilia Sala, Supernova di Alessandro Cattelan e Cronache di Spogliatoio. Recentemente entrata nel roadster di riferimento. Will Ita, invece, è una costola del progetto acquisita successivamente per agevolare i nuovi metodi di informazione social.

Quello che conta per gli utenti è che qualunque cosa passi dalla Rete, e arrivi in televisione, ha lo zampino di Chora Media. Da ottobre, però, non avrà più il contributo specifico di Mario Calabresi che cederà anche le sue quote in azienda. Esce di scena in maniera completa e determinata per dedicarsi a tempo pieno alla politica. Un’idea che gli ronzava in testa da qualche tempo, non ne ha mai fatto mistero, e ora ha trovato compimento. Prima di intraprendere questo nuovo sentiero professionale, però, non sono mancati i saluti e gli in bocca al lupo di amici, colleghi e addetti ai lavori che ringraziano sentitamente per quello che Calabresi è riuscito a creare, in ambito comunicativo, negli anni.

Il futuro di Chora Media e Will Ita

Prima di fondare Chora Media, Calabresi ha ricoperto il ruolo di Direttore Responsabile a La Stampa e Repubblica. Precisamente dal 2009 al 2015 e dal 2016 al 2019. Ora comincia una nuova parentesi professionale, senza sospesi e senza rimpianti, con un’eredità – sul piano di comunicazione e informazione – difficile da prendere. I suoi valori, però, continueranno a viaggiare all’interno delle aziende di cui per molto tempo è stato artefice e primo promotore.