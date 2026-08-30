Amici verso la rivoluzione: sport in classe, casting selettivi e nuovi professori

Chi segue Amici lo sa bene: ogni settembre riparte il solito giro di anticipazioni, nomi dati per sicuri, ritorni poi smentiti e cattedre che sembrano cambiare padrone nel giro di poche ore.

Stavolta, però, le voci sulla nuova edizione del talent di Maria De Filippi sembrano andare oltre il normale valzer di professori e concorrenti.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la scuola potrebbe davvero cambiare pelle: sport in classe, casting più mirati per i cantanti e possibili novità tra i docenti.

Amici verso la rivoluzione: pugilato, judo, pattinaggio e prof in bilico

La voce più sorprendente riguarda l’ingresso dello sport nella scuola di Amici. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, nella prossima edizione non ci sarebbero solo le classiche classi di canto e ballo, ma anche uno spazio per giovani atleti di pugilato, judo e pattinaggio.

Se confermata, sarebbe una svolta pesante per il programma: non più soltanto palco, microfono, coreografie e sfide a squadre, ma anche allenamento, disciplina fisica e gare molto diverse da quelle a cui il pubblico è abituato. Restano però diversi punti da chiarire. Chi giudicherebbe gli atleti? Ci sarebbero professori dedicati? Le prove sportive entrerebbero nel pomeridiano o avrebbero uno spazio a parte? Per ora non ci sono risposte ufficiali. E non è un dettaglio da poco, perché portare in tv discipline come pugilato, judo e pattinaggio richiederebbe un racconto diverso, capace di far capire anche al pubblico meno esperto una tecnica, un errore, un miglioramento.

Non è l’unica novità sul tavolo. Sempre secondo le indiscrezioni, i casting dei cantanti potrebbero diventare più selettivi e puntare su profili già avviati: ragazzi con un’etichetta discografica alle spalle e una presenza social già riconoscibile. Sarebbe un cambio di passo netto rispetto al racconto del talento scoperto quasi per caso, arrivato ai provini con una chitarra, poche certezze e una voce da farsi notare. Al suo posto entrerebbero concorrenti già vicini al mercato musicale, dove oggi contano sempre di più numeri, identità e credibilità discografica.

C’è poi il fronte dei professori, da sempre uno dei punti caldi del programma. Anna Pettinelli non dovrebbe tornare, anche perché è attesa nel cast di Tale e Quale Show su Rai 1. Si parla anche di possibili uscite per Emanuel Lo e Veronica Peparini, due nomi legati soprattutto alla danza. In entrata, invece, circolano con forza quelli di Ambra Angiolini e Amadeus. Lui conosce già bene il programma, dopo il ruolo di giudice al Serale nelle ultime edizioni. Ambra, invece, porterebbe una figura più trasversale, con esperienza tra tv, musica, cinema e teatro.

Il punto, però, resta sempre lo stesso: al momento sono indiscrezioni, non annunci ufficiali della produzione. E nel mondo di Amici il confine tra voce attendibile, trattativa aperta e decisione definitiva può restare sottile fino all’ultimo. Chi guarda il programma da anni conosce bene l’attesa di queste settimane: si controllano le anticipazioni, si confrontano i nomi, si prova a capire se la scuola riaprirà davvero con un volto nuovo. Questa volta la possibile rivoluzione sembra più ampia del solito, perché non toccherebbe solo le cattedre, ma l’idea stessa di cosa possa entrare nella scuola più osservata della tv italiana.