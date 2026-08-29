Stasera Tutto È Possibile, futuro da decidere: il programma tornerà, ma la data è ancora un rebus

La stanza inclinata dovrà aspettare, così come il tavolo di Rubagalline o le manches di Segui il Labiale. Stasera Tutto È Possibile la scorsa stagione ha fatto la fortuna televisiva di Rai2. Il programma condotto da Stefano De Martino, con un cast corale di comici e attori, spesso ha superato in termini di Share le percentuali della rete ammiraglia Rai. Questo vuol dire che piace moltissimo e, se il pubblico lo vuole, deve essere riconfermato. Stefano De Martino ha già detto che il format potrebbe tornare, ma stavolta andranno fatte le cose con calma.

Lo scorso anno De Martino avrebbe dovuto lasciare il posto a un collega per la conduzione, poi la platea televisiva ha insistito per avere ancora un’altra stagione con il presentatore partenopeo e gli amici e colleghi di sempre tra gag e divertimento. Gli ascolti hanno premiato la scelta della Rai e, nel 2027, la macchina televisiva di STEP potrebbe mettersi in moto ancora una volta. De Martino ha già dato la propria disponibilità così come gli altri interpreti che hanno portato a termine il programma nelle scorse stagioni. Paolantoni in primis. Serve però capire quando poter tornare.

Stasera Tutto È Possibile dopo Sanremo 2027

Il conduttore partenopeo quest’anno è impegnato con la preparazione del Festival di Sanremo, quindi fino a febbraio la trasmissione di Rai2 resta in stand-by. L’agenda tornerà ad essere consultata da marzo 2027 in poi per trovare la collocazione più adeguata per un programma diventato appuntamento fisso. L’attesa aumenta il desiderio, quindi i telespettatori saranno costretti ad attendere ancora un po’. Soltanto per far sì che la trasmissione sia all’altezza degli anni precedenti e non vengano fatte cose troppo avventate che rischierebbero di rovinare la reputazione al programma.

Si era anche parlato, ma resta ancora il condizionale, di un possibile approdo del programma sulla rete ammiraglia Rai. Tutto è possibile citando il programma, l’importante è saper aspettare. De Martino e i suoi colleghi torneranno nel 2027 inoltrato con Sanremo alle spalle e qualche motivo in più per rilassarsi tra gag, risate e colpi di scena.