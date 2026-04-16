Stasera Tutto È Possibile ha battuto le reti ammiraglia di Rai e Mediaset. Il programma condotto da Stefano De Martino potrebbe, in maniera definitiva, passare sul primo canale dal prossimo anno. I possibili scenari.

Stasera Tutto È Possibile ha battuto le reti ammiraglia Rai e Mediaset: è il momento di spostarlo sul primo canale

Stasera Tutto È Possibile fa miracoli. Esulta Rai2 che trova letteralmente una miniera d’oro, il programma va avanti da dieci anni ma con Stefano De Martino sta vivendo un’escalation apparentemente imprevedibile. Ogni settimana ha superato la concorrenza, ma non solo fra le emittenti cadette. STEP ha messo e continua a mettere in difficoltà anche le reti ammiraglia che quasi “scappano” dal fenomeno televisivo dell’anno.

Rai1 e Canale 5 il mercoledì sera restano a guardare De Martino e i suoi colleghi divertirsi e divertire il pubblico, al punto che qualsiasi cosa propongano in alternativa diventa inconsistente. Ieri, 15 Aprile 2026, ultima puntata della stagione di STEP è successo di tutto. Davanti e dietro la telecamera. In primis Rai1 ha cercato di giocare sull’operazione nostalgia proponendo un grande classico come Sister Act. Canale 5 si è giocata la carta di Forbidden Fruit.

Stasera Tutto È Possibile conquista il pubblico

Frecce di un arco diventato ininfluente di fronte allo strapotere mediatico di Stasera Tutto È Possibile. Il pubblico ama davvero questa nuova formula di Varietà che mescola giochi, sfide, gag e battute. C’è effettivamente l’atmosfera da villaggio vacanze e i giochi che accompagnano il percorso televisivo sono lo spunto migliore per animare ogni possibile risvolto.

Oltre il 16% di Share in maniera reiterata. La trasmissione non è mai calata nel corso delle settimane. Terminata anche questa stagione del programma, Viale Mazzini deve fare le dovute riflessioni. Passare il programma di Rai2 sulla rete ammiraglia oppure no? Lo switch sul primo canale della tv di Stato era nell’aria a partire dallo scorso anno, quando praticamente i risultati del format erano identici.

Il programma può passare a Rai1

Il cambio sarebbe dovuto già avvenire. Per evitare, appunto, di disperdere Auditel per strada. Le reti ammiraglie devono, anche per questioni di pubblicità e sponsor, mettere in onda i programmi di punta. Se un programma di punta, che sia intrattenimento, fiction o Varietà, resta su una rete cadetta poi ci rimette l’equilibrio aziendale di un intero palinsesto.

Cos’ha fermato il cambio di collocazione della trasmissione condotta da Stefano De Martino? Il conduttore stesso. Lo scorso anno, infatti, il presentatore partenopeo era convinto di mollare il colpo. Avrebbe lasciato STEP dopo anni di successi, con lui sarebbero andati via i suoi compagni d’avventura: da Francesco Paolantoni a Peppe Iodice senza dimenticare Herbert Ballerina.

Rebus Stefano De Martino

Via Stefano, via tutti. Questa doveva essere la morale per quello che ormai è un gruppo di lavoro consolidato. C’è stata persino (lo scorso anno) un’ultima puntata con saluti commossi, abbracci e lacrime. Poi qualcosa è cambiato. La Rai, anche con la questione Sanremo, convince De Martino e soci a fare un altro giro di giostra su STEP.

De Martino accetta, ma i tempi non si incontrano: tra il sì e la riconferma del gruppo di lavoro del conduttore alla selezione dell’offerta passano settimane e, una volta appresa la volontà del conduttore di Affari Tuoi di continuare anche con Stasera Tutto È Possibile, non c’è più stato margine temporale per organizzare il cambio di riferimento televisivo. Morale: la Rai festeggia a metà. STEP vince su tutto, ma resta sulla rete cadetta di Viale Mazzini e gli ascolti della rete ammiraglia (come quelli della concorrenza) crollano.

Possibile cambio di emittente nel 2027

Viale Mazzini nel 2027 dovrà riflettere e questo si comprende anche dai saluti di Stefano De Martino. Il quale, nell’ultima puntata del 2026, nel salutare il gruppo di lavoro di STEP e ringraziare il pubblico ha detto: “Ci vedremo sempre qui, magari altrove, ma ci rivedremo presto”. Una frase relativamente semplice da decifrare. De Martino e i suoi compagni d’avventura, compreso l’autore Riccardo Cassini, torneranno con il format tanto amato dal pubblico.

Se tutto va come deve, però, lo faranno su Rai1. La televisione di Stato deve tornare a brillare sulla rete ammiraglia (come già accade con le fiction) anche attraverso l’intrattenimento di qualità. Non è escluso anche un cambio di giornata, forse dal mercoledì al venerdì. Con il placet eventuale di Carlo Conti e Tale e Quale Show che, nell’anno del Sanremo a De Martino, potrebbe cedere la casella spostando lo spettacolo in un altro spazio della settimana. Questo aspetto, però, non è ancora confermato. Tutto è possibile, per restare in tema, che STEP nella prossima edizione passi su Rai1 però è sempre più probabile.