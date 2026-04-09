Stasera Tutto È Possibile batte anche Pretty Woman, Forbidden Fruit resta al 12,1% di Share. I dati Auditel dell’8 Aprile 2026

Stasera Tutto È Possibile supera anche Pretty Woman, indietro Forbidden Fruit su Mediaset. Il preserale vede praticamente appaiati Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: De Martino si prende lo “scettro” della sera.

Stasera Tutto È Possibile si conferma leader della serata. Il programma condotto da Stefano De Martino continua a brillare su Rai2 grazie alla giovialità e al divertimento che suscitano i saltimbanchi, idealmente compagni di giochi e ospiti del programma, puntata dopo puntata. Cambiando l’ordine dei fattori e le presenze resta il successo. In questa specifica occasione al 14,5% di Share, meglio di Pretty Woman al 13,7% di Share su Raiuno.

Chi resta davvero indietro, in termini di ascolti, è Forbidden Fruit su Canale 5 che si fa bastare il 12,1% di Share. Una percentuale leggermente più bassa, ma si tratta di un rischio calcolato considerando la natura della fiction. I titoli di importazione interessano sempre parzialmente il pubblico di Mediaset che attende le nuove produzioni originali per concentrare gli ascolti.

Stasera Tutto È Possibile supera Pretty Woman

L’appuntamento più prossimo, in tal senso, è quello con I Cesaroni. Tornando alla stretta attualità, le reti cadette hanno fatto altre scelte. A cominciare da Rai3 che opta per Chi L’ha Visto? e si attesta all’8,1% di Share, mentre Rete4 vira su RealPolitik al 3,9% di Share. Italia Uno con Le Iene arriva all’8,1% di Share nella versione classica.

Il programma di Davide Parenti, seppur avendo perso qualche punto di settimana in settimana, è sempre in grado di tallonare la concorrenza con percentuali piuttosto alte rispetto alle medie stagionali. La7 ritrova Roberto Saviano con La Giusta Distanza ottenendo il 3,1% di Share. Tv8 punta sullo sport in chiaro: il match di Champions League Barcellona-Atletico Madrid raggiunge il 6,8% di Share.

De Martino in vantaggio nel preserale

Nove scommette sullo spettacolo Terrybilmente Divagante al 2,3% di Share, mentre il Canale 20 opta per Robin Hood al 2,7% di Share. Un punto sotto Rai4 con Becky all’1,6% di Share, RaiPremium con C’era Una Volta a Montecarlo non va oltre lo 0,8% di Share. Su Cine34 Che Bella Giornata arriva all’1,7% di Share.

La sfida nel preserale generalista italiano vede fronteggiarsi Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna con il gioco di Raiuno che totalizza il 23% di Share contro il 22,4% del programma Mediaset. Il margine è comunque ristretto per una sfida televisiva ancora aperta.