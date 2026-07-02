Ascolti TV 1 luglio: Gerry Scotti gela Affari Tuoi, il verdetto per Chi l’ha visto? e il caso Temptation Island

La prima serata di mercoledì 1 luglio ha messo in scena un vero e proprio scontro tra colossi del piccolo schermo. Da un lato il racconto dei sentimenti e delle tentazioni, dall’altro la forza magnetica del grande calcio internazionale. A spuntarla sul piano dello share è stata la rete ammiraglia Rai, grazie alla trasmissione in diretta del match Belgio – Senegal, valido per i Mondiali di calcio. L’incontro sportivo ha catalizzato l’attenzione di 3.686.000 appassionati, incollando davanti al video il 28.9% del pubblico totale in una fascia oraria protrattasi fino a tarda notte.

Nonostante il successo della concorrenza sul fronte calcistico, Canale 5 può sorridere per la straordinaria tenuta del suo prodotto di punta estivo. La seconda puntata di Temptation Island 2026 ha infatti incrementato la propria platea in termini di spettatori netti, radunando ben 3.819.000 persone. Rispetto all’esordio della scorsa settimana, il reality guidato da Filippo Bisciglia ha guadagnato circa 250 mila telespettatori, pur accusando una lieve flessione di un punto percentuale sullo share (attestatosi comunque all’ottimo 26.6%) proprio a causa dell’ampliamento del pubblico complessivo generato dall’evento sportivo.

Su Rai 3 si è invece consumato l’ultimo atto stagionale di Chi l’ha visto?. Il programma dedicato alla ricerca delle persone scomparse e ai casi di cronaca, condotto da Federica Sciarelli, ha salutato i propri fedeli spettatori registrando un bacino di 1.169.000 contatti, pari a uno share del 7.7%, confermandosi un pilastro fondamentale per la terza rete anche in pieno periodo estivo.

Access Prime Time: la Ruota di Gerry Scotti sorpassa i pacchi di Affari Tuoi

Le dinamiche competitive hanno regalato sorprese anche nella fascia strategica dell’access prime time, dove si è consumato un insolito testa a testa tra i quiz delle due ammiraglie. A spuntarla nel preserale è stato Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il game show, impreziosito dalla presenza di Samira Lui, ha conquistato la leadership della fascia raccogliendo 4.092.000 spettatori e toccando il 23.6% di share.

Un risultato che ha permesso al network del Biscione di sopravanzare la concorrenza interna di Rai 1, dove la tradizionale striscia di Affari Tuoi si è fermata un soffio sotto, radunando comunque un ottimo seguito di 3.913.000 affezionati, pari al 22.9% della platea televisiva.

Per quanto riguarda il resto del panorama generalista, la serata ha visto una distribuzione dei telespettatori piuttosto frammentata:

Italia 1 ha guidato il plotone delle “altre” reti grazie alle dinamiche action del lungometraggio Next, capace di attirare 895.000 spettatori (5.4%).

Rai 2 ha risposto con i toni leggeri della commedia Il padre della sposa, scelta da 811.000 utenti (5%).

Rete 4 ha presidiato l’approfondimento giornalistico con Zona Bianca, dove Giuseppe Brindisi ha analizzato i temi di attualità davanti a 507.000 spettatori (3.9%).

La7 si è dedicata all’impegno civile con il documentario Lezioni di Mafie, seguito da 355.000 persone (2.1%).

Chiudono le retrovie i canali digitali nativi, con Tv8 a quota 252.000 spettatori (1.6%) per il film Paradiso amaro e il Nove fermo a 222.000 preferenze (1.5%) con la pellicola Ex.