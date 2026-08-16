Ferragosto all’insegna dello sport: Europei di Atletica allungano su Bonolis e Ranieri in replica. I dati Auditel del 15 Agosto 2026

Il Ferragosto televisivo ha visto il piccolo schermo presentare uno schema contro corrente, a primeggiare non sono state le reti ammiraglia ma una rete cadetta. Nello specifico Rai2, l’emittente raggiunge il 15,9% di Share con gli Europei di Atletica, a conferma del grande interesse per le manifestazioni sportive da parte del pubblico italiano. Subito dietro, in questo caso specifico, Canale 5 con la replica di Ciao Darwin che ha raggiunto il 13,9% di Share.

Rai1 si conferma terza rete con Sogno e Son Desto fermo al 10,6% di Share. Poi abbiamo Rai3 che ottiene il 6,8% di Share con un altro grande classico del cinema italiano e internazionale: Il Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone. La Promessa, su Rete4, si ferma al 7,4% di Share. Supera la diretta concorrente, ma perde qualche punto rispetto alle giornate precedenti. Italia Uno non va oltre il 2,7% di Share con la Coppa Italia in chiaro: la sfida tra Torino e Carrarese apre un tabellone ricco di sfide, tutte appannaggio di Cologno Monzese.

Europei di Atletica ancora protagonisti in chiaro. Mediaset vince nel preserale

La7 ripropone un episodio della saga 007: Missione Goldfinger conquista il 3,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, rispolvera i cooking show con 4Ristoranti che si attesta sul 2,2% di Share. Il Nove preferisce un documentario tematico: L’Enigma del Mostro di Firenze – Tutta la Verità totalizza il 3,1% di Share. Il Canale 20 non va oltre l’1,2% di Share con l’altro match di Coppa Italia in chiaro: Venezia-Modena. Iris allunga all’1,7% di Share con I Molti Santi del New Jersey.

Laguna Blu, su RaiMovie, resta in scia all’1,6% di Share. RaiPremium con Fiori Sopra L’Inferno torna all’1,7% di Share. TopCrime, grazie a Poirot, si spinge al 2,1% di Share. La7 Cinema ottiene l’1,6% di Share con Downsizing – Vivere alla Grande. La sfida preserale sulla generalista è articolata fra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. I due formati sono leggermente calati nella giornata di Ferragosto, ma conservano lo stesso trend delle scorse settimane. Canale 5 vince l’access prime time con il 25,9% di Share contro il 14,8% di Share della concorrenza di Viale Mazzini in attesa del ritorno di Affari Tuoi, previsto per il prossimo 7 settembre 2026.