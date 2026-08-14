Home Ascolti TV La Guerra dei Nonni batte Doc 3 in replica, Europei di Atletica ancora in crescita su Rai2. I dati Auditel del 13 Agosto 2026

La Guerra dei Nonni batte Doc 3 in replica, Europei di Atletica ancora in crescita su Rai2. I dati Auditel del 13 Agosto 2026

La Guerra dei Nonni batte Doc 3 in replica. Mediaset trionfa in prime time e access grazie al successo de La Ruota della Fortuna su L’Eredità Summer costretta a inseguire la concorrenza.

di Andrea Desideri
La Guerra dei Nonni batte Doc 3 in replica, Europei di Atletica ancora in crescita su Rai2. I dati Auditel del 13 Agosto 2026
14 Agosto 2026 12:30

La Guerra dei Nonni va più forte di Doc 3. Le repliche del medical drama con Luca Argentero protagonista continuano in attesa della nuova stagione, ma Rai1 deve arrendersi al 15,7% di Share della rete ammiraglia concorrente. Il primo canale totalizza il 13% di Share. Punteggio buono, considerando l’estate e il tipo di palinsesto, ma l’effetto Tortora-Salemme abbinato alla commedia brillante conquista gli spettatori e Cologno Monzese incassa un altro successo in termini numerici.

Le percentuali delle reti cadette sono diverse: a trionfare, in questo caso, è Rai2. Gli Europei di Atletica stanno andando oltre ogni aspettativa. Il pubblico ama la manifestazione sportiva, come conferma un incoraggiante 12,3% di Share. La terza rete punta sull’approfondimento a tema ambientale: Kilimangiaro Estate ottiene il 3,8% di Share.

La Guerra dei Nonni vince su Mediaset, Rai insegue con Doc 3 in replica

Rete4 propone Zona Bianca tra politica e attualità conquistando il 7,3% di Share, mentre Italia Uno sceglie ancora la serialità con gli episodi di Chicago Med al 5,2% di Share. La7 si ferma al 2,9% di Share con 50 Volte il Primo Bacio: la commedia sentimentale con Adam Sandler e Drew Barrymore cattura una nicchia di pubblico che non rinuncia agli intrecci d’amore neppure sotto l’ombrellone. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva a totalizzare l’1,8% di Share con Quattro Matrimoni che cresce ulteriormente nel secondo episodio della trasmissione dove arriva al 2,8% di Share.

Europei di Atletica successo crescente in diretta su Rai2
Europei di Atletica, successo crescente in diretta su Rai2 (screenshot FIDAL) – TvBlog

Nove propone le repliche de La Corrida al 3,2% di Share mentre la seconda parte di programma, chiamata Il Vincitore, raggiunge il 4,8% di Share. Il Canale 20 rispolvera un grande classico come Godzilla II – King of The Monsters e ottiene l’1,1% di Share. Rai4 seleziona SWAT che totalizza l’1,6% di Share. Iris con All Is Lost – Tutto è perduto arriva all’1,8% di Share. RaiMovie perde qualche punto con L’amore Fatale fermandosi all’1,2% di Share.

Scotti leader dell’access prime time

La sfida preserale nel palinsesto generalista italiano vede l’access prime time diviso tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. La fascia di palinsesto, in quest’occasione, se l’aggiudica il gioco a premi di Cologno Monzese con il 27,8% di Share. La concorrenza di Viale Mazzini si ferma al 15,5% di Share.

Altri articoli su Ascolti TV