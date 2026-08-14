La Guerra dei Nonni batte Doc 3 in replica, Europei di Atletica ancora in crescita su Rai2. I dati Auditel del 13 Agosto 2026

La Guerra dei Nonni batte Doc 3 in replica. Mediaset trionfa in prime time e access grazie al successo de La Ruota della Fortuna su L’Eredità Summer costretta a inseguire la concorrenza.

La Guerra dei Nonni va più forte di Doc 3. Le repliche del medical drama con Luca Argentero protagonista continuano in attesa della nuova stagione, ma Rai1 deve arrendersi al 15,7% di Share della rete ammiraglia concorrente. Il primo canale totalizza il 13% di Share. Punteggio buono, considerando l’estate e il tipo di palinsesto, ma l’effetto Tortora-Salemme abbinato alla commedia brillante conquista gli spettatori e Cologno Monzese incassa un altro successo in termini numerici.

Le percentuali delle reti cadette sono diverse: a trionfare, in questo caso, è Rai2. Gli Europei di Atletica stanno andando oltre ogni aspettativa. Il pubblico ama la manifestazione sportiva, come conferma un incoraggiante 12,3% di Share. La terza rete punta sull’approfondimento a tema ambientale: Kilimangiaro Estate ottiene il 3,8% di Share.

La Guerra dei Nonni vince su Mediaset, Rai insegue con Doc 3 in replica

Rete4 propone Zona Bianca tra politica e attualità conquistando il 7,3% di Share, mentre Italia Uno sceglie ancora la serialità con gli episodi di Chicago Med al 5,2% di Share. La7 si ferma al 2,9% di Share con 50 Volte il Primo Bacio: la commedia sentimentale con Adam Sandler e Drew Barrymore cattura una nicchia di pubblico che non rinuncia agli intrecci d’amore neppure sotto l’ombrellone. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva a totalizzare l’1,8% di Share con Quattro Matrimoni che cresce ulteriormente nel secondo episodio della trasmissione dove arriva al 2,8% di Share.

Nove propone le repliche de La Corrida al 3,2% di Share mentre la seconda parte di programma, chiamata Il Vincitore, raggiunge il 4,8% di Share. Il Canale 20 rispolvera un grande classico come Godzilla II – King of The Monsters e ottiene l’1,1% di Share. Rai4 seleziona SWAT che totalizza l’1,6% di Share. Iris con All Is Lost – Tutto è perduto arriva all’1,8% di Share. RaiMovie perde qualche punto con L’amore Fatale fermandosi all’1,2% di Share.

Scotti leader dell’access prime time

La sfida preserale nel palinsesto generalista italiano vede l’access prime time diviso tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. La fascia di palinsesto, in quest’occasione, se l’aggiudica il gioco a premi di Cologno Monzese con il 27,8% di Share. La concorrenza di Viale Mazzini si ferma al 15,5% di Share.