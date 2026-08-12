Fino all’ultimo indizio svetta con il 15,7% di Share, boom degli Europei di Atletica con il 13,8%. I dati Auditel dell’11 Agosto 2026

Fino all’ultimo indizio ottiene il 15,7% di Share. Un altro successo importante per la rete ammiraglia di Mediaset che, in estate, prova a rispondere colpo su colpo alla concorrenza di Raiuno. La quale, in questa specifica occasione, si accontenta del 10,7% di Share con Upgraded – Amore, arte e bugie. Bottino magro in tal caso, ma è un tassello che compone il mosaico aspettando l’inizio della stagione televisiva autunnale.

Le reti cadette hanno scelto altro e Viale Mazzini sorride su Rai2 con gli Europei di Atletica che toccano il 13,8% di Share, risultato fondamentale che dimostra come gli eventi sportivi in chiaro facciano la differenza. Rai3 si ferma al 2,7% di Share con Jannacciami! Lo speciale su Enzo Jannacci. Rete4 offre spazio all’approfondimento scientifico con Le Grandi Domande di Freedom che arriva al 4% di Share. Yoga Radio Estate svetta all’8,3% di Share su Italia Uno, mentre La7 raggiunge il 4,9% di Share con In Onda Prima Serata.

Fino all’ultimo indizio vince la serata, gli Europei di Atletica animano Raidue

Dimezza il bottino, invece, Nove con Save The Dating – Amori in Corso. La comicità dal vivo coinvolge sempre una determinata nicchia di pubblico. Sul Canale 20 Blade arriva al 2,3% di Share, mentre The Dogs si ferma all’1,5% su Rai4. RaiPremium con Le Indagini di Lolita Lobosco 3 raggiunge il 2,8% di Share. TopCrime con The Irrational conquista l’1,4% di Share.

La sfida preserale tra La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer vede il gioco di Cologno Monzese superare la concorrenza di Viale Mazzini: 26,4% contro 15,2% di Share. Gerry Scotti conferma la leadership in quella fascia di palinsesto anche se, rispetto alle scorse settimane, ha perso qualche punto complice forse il periodo feriale che vede la sera meno persone sintonizzate sul piccolo schermo.

Marco Liorni insegue Gerry Scotti nel preserale

Nonostante questo, il divario fra i due prodotti continua a essere netto con Marco Liorni che, nella parte finale di stagione, prima del ritorno di Affari Tuoi, cerca di guadagnare punti percentuali importanti per colmare il gap o almeno provarci prima di tornare a trasmettere nel tardo pomeriggio durante l’autunno.