Noos fatica su Raiuno: Alberto Angela battuto da Racconto di Una Notte. I dati Auditel del 9 Agosto 2026

Racconto di Una Notte ripaga gli investimenti di Canale 5. Le fiction turche per Cologno Monzese sono una risorsa a lungo termine. Pier Silvio Berlusconi importa titoli dalla Turchia per agevolarli al grande pubblico: una spesa che ha avuto rendimento altalenante nel corso dell’anno, ma in estate sembra ripagare l’azienda di Cologno Monzese. Lo Share di Racconto di Una Notte è più che soddisfacente: la fiction, pur essendo di importazione, ottiene il 16,3% sulla rete ammiraglia.

Ottimo tesoretto da conservare in cascina, specialmente se arriva contro Alberto Angela. Noos fatica su Raiuno conquistando appena il 12,9% di Share. Una battuta d’arresto che non scalfisce la credibilità del divulgatore che in estate ha sempre incontrato qualche difficoltà maggiore sul piano degli ascolti. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone Elsbeth e arriva al 4% di Share, la terza rete di Viale Mazzini opta per Che Ci Faccio Qui in replica. Il programma di Domenico Iannacone si ferma al 3,8% di Share.

Racconto di Una Notte vince su Canale 5, fatica Noos su Raiuno

Rete4 ottiene il 6% di Share con il primo capitolo della saga diretta da Francis Ford Coppola: Il Padrino. Italia Uno punta su Battleship al 6,1% di Share. La7 vira sul grande cinema con un classico senza tempo: Febbre da Cavallo, diretto da Steno con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, conquista il 3,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si ferma al 3% di Share con la replica di Italia’s Got Talent.

Nove sceglie la comicità dal vivo con la riproposizione di Anplagghed: lo spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo che totalizza il 3,8% di Share. Il Canale 20 offre La Fuga dell’Assassino fermo al 2% di Share, mentre Rai4 con Project Silence non va oltre l’1,5% di Share. Su Iris L’ultima Missione ottiene il 2,3% di Share, un punto sotto invece Il Delinquente del Rock ‘N Roll su RaiMovie all’1,3% di Share.

Scotti in testa nel preserale

Il preserale generalista italiano vede ancora sfidarsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui raggiunge il 29,1% di Share contro il 16,7% di Share del format condotto da Marco Liorni con la collaborazione delle Professoresse. Una sfida con un ampio distacco, fin qui, fra i due contenuti che si contenderanno l’access prime time fino a settembre prima del ritorno – a Viale Mazzini – di Affari Tuoi.