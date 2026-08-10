Noos fatica su Raiuno: Alberto Angela battuto da Racconto di Una Notte. I dati Auditel del 9 Agosto 2026
Noos non riesce ad imporsi televisivamente contro Racconto di Una Notte. La Rai superata anche in access prime time con L’Eredità Summer in difficoltà contro La Ruota della Fortuna.
Racconto di Una Notte ripaga gli investimenti di Canale 5. Le fiction turche per Cologno Monzese sono una risorsa a lungo termine. Pier Silvio Berlusconi importa titoli dalla Turchia per agevolarli al grande pubblico: una spesa che ha avuto rendimento altalenante nel corso dell’anno, ma in estate sembra ripagare l’azienda di Cologno Monzese. Lo Share di Racconto di Una Notte è più che soddisfacente: la fiction, pur essendo di importazione, ottiene il 16,3% sulla rete ammiraglia.
Ottimo tesoretto da conservare in cascina, specialmente se arriva contro Alberto Angela. Noos fatica su Raiuno conquistando appena il 12,9% di Share. Una battuta d’arresto che non scalfisce la credibilità del divulgatore che in estate ha sempre incontrato qualche difficoltà maggiore sul piano degli ascolti. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone Elsbeth e arriva al 4% di Share, la terza rete di Viale Mazzini opta per Che Ci Faccio Qui in replica. Il programma di Domenico Iannacone si ferma al 3,8% di Share.
Racconto di Una Notte vince su Canale 5, fatica Noos su Raiuno
Rete4 ottiene il 6% di Share con il primo capitolo della saga diretta da Francis Ford Coppola: Il Padrino. Italia Uno punta su Battleship al 6,1% di Share. La7 vira sul grande cinema con un classico senza tempo: Febbre da Cavallo, diretto da Steno con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, conquista il 3,5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si ferma al 3% di Share con la replica di Italia’s Got Talent.
Nove sceglie la comicità dal vivo con la riproposizione di Anplagghed: lo spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo che totalizza il 3,8% di Share. Il Canale 20 offre La Fuga dell’Assassino fermo al 2% di Share, mentre Rai4 con Project Silence non va oltre l’1,5% di Share. Su Iris L’ultima Missione ottiene il 2,3% di Share, un punto sotto invece Il Delinquente del Rock ‘N Roll su RaiMovie all’1,3% di Share.
Scotti in testa nel preserale
Il preserale generalista italiano vede ancora sfidarsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna: il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui raggiunge il 29,1% di Share contro il 16,7% di Share del format condotto da Marco Liorni con la collaborazione delle Professoresse. Una sfida con un ampio distacco, fin qui, fra i due contenuti che si contenderanno l’access prime time fino a settembre prima del ritorno – a Viale Mazzini – di Affari Tuoi.