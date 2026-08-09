Ciao Darwin sfiora il 17% di Share, Sogno e Son Desto non arriva al 10%. I dati Auditel dell’8 Agosto 2026

Ciao Darwin torna in prima serata e ottiene il 16,9% di Share. Bonolis e Laurenti ancora protagonisti del sabato sera televisivo, fatica Massimo Ranieri su Raiuno. L’access prime time conferma un altro successo de La Ruota della Fortuna su L’Eredità Summer.

Ciao Darwin si conferma una corazzata anche in replica. Il celebre programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ottiene un altro importante risultato, malgrado si tratti di riproposizioni di edizioni passate. Il grande classico televisivo arriva a toccare il 16,9% di Share, sfiorando il 17%. Numeri da considerare per Cologno Monzese che, anche se in estate, comincia a prendere le misure per il sabato sera. Raiuno, in attesa della nuova stagione, si adegua proponendo un altro titolo importante del recente passato: Sogno e Son Desto di Massimo Ranieri.

La trasmissione, però, non rende come dovrebbe e raggiunge il 9,7% di Share. Il confronto con la concorrenza è impietoso e, anche se si tratta di televisione estiva, il margine deve cambiare. Le riflessioni in corso, quantomeno rispetto all’adeguamento del palinsesto, sono cominciate. La televisione pubblica valuta di terminare il percorso della trasmissione con Massimo Ranieri e poi virare su altro. Le reti cadette hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 propone Amore Crudele al 5,8% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini sceglie Per Qualche Dollaro in Più.

Ciao Darwin trionfa in prima serata, resta indietro Sogno e Son Desto

Il grande classico diretto da Sergio Leone raggiunge il 7% di Share, in crescita La Promessa su Rete4. La soap arriva al 7,4% di Share. Italia Uno opta per Ritorno al Futuro, un altro evergreen della cinematografia internazionale. L’opera totalizza il 6,2% di Share. La7 si adegua e rispolvera un cult della saga di James Bond: “Dalla Russia con amore” raggiunge il 4,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sul Friuli Venezia Giulia Cup – torneo di calcio giocato a scopo amichevole – e ottiene l’1,9% di Share.

Nove resta sulle amichevoli, ma preferisce il calcio internazionale rispolverando una classica dal sapore europeo come Chelsea-Milan. Il confronto porta all’emittente di Warner Bros Discovery l’1,8% di Share. Il Canale 20 opta per Smoking Aces arrivando all’1,7% di Share. Su Iris Paura si spinge al 2,2% di Share, Amore Cucina e Curry sfiora il 2% su RaiMovie.

L’Eredità Summer cresce, ma La Ruota della Fortuna prende il largo

RaiPremium si accontenta dell’1,5% di Share con Fiori sopra l’Inferno. La disputa catodica nel preserale italiano vede fronteggiarsi, sulla generalista, L’Eredità Summer (che arriva al 17,1% di Share) contro La Ruota della Fortuna che tocca quota 28,6%. Il gioco condotto da Marco Liorni guadagna terreno giorno dopo giorno.

Un avvicinamento lento e graduale che, per il momento, non sembra impensierire la concorrenza. Il confronto, tuttavia, può regalare ancora qualche sorpresa fino agli inizi di settembre. La sfida sotto l’ombrellone, in access prime time, è pronta a determinare un altro parametro con cui fare i conti.