Oppenheimer, Nolan vince anche in tv. Teo e Zodì indietro di tre punti. I dati Auditel del 5 Agosto 2026

Oppenheimer di Nolan s’impone anche in televisione. Canale 5 sbanca la prima serata e l’access prime time. Raiuno resta leggermente indietro con Teo e Zodì e L’Eredità Summer che perde terreno rispetto a La Ruota della Fortuna.

Christopher Nolan vince anche in televisione. Il successo cinematografico de L’Odissea ha spinto Mediaset a puntare sui film del recente passato del regista. Un rewatch che avrebbe potuto giovare al palinsesto di Cologno Monzese sull’onda dei consensi in sala, così è stato. Il film targato Nolan scelto da Canale 5 è Oppenheimer che ottiene il 16,2% di Share sulla rete ammiraglia. Raiuno prova a inseguire ma resta indietro con Teo e Zodì che si ferma al 13,2% di Share.

La differenza non è molta, ma si rivela sufficiente per un divario evidente figlio anche dell’interesse generale che il passato recente deve al regista noto per l’epica e l’originalità – anche sul piano dello sviluppo – delle sue opere. Le reti cadette hanno scelto altro: Radio2Live – Il Cielo è Sempre più Blu sul secondo canale raggiunge il 7% di Share, mentre Un Giorno in Pretura su Rai3 si ferma un punto sotto. Il 6% di Share è sufficiente alla terza rete.

Oppenheimer vince in prima serata su Mediaset

Rete4, invece, punta su Sapore di Mare: il grande classico dei Fratelli Vanzina raggiunge il 5,3% di Share. Italia Uno si affida a Chicago PD che arriva all’8% di Share, la fama della serie scuote i fan che anche dall’Italia rispondono in maniera piuttosto copiosa. La7 ripiega su un altro grande titolo per l’emittente come La Giusta Distanza: lo Share, in questo caso, si ferma al 3,3%. Su Tv8, Cani Sciolti arriva al 2,4% di Share. Il canale in chiaro di Sky si affida al cinema action per provare a fare breccia nella platea televisiva.

Nove invece scommette sul calcio d’agosto con l’amichevole di lusso tra Chelsea e Juventus: lo Share è pari al 2%. Sul Canale 20, Costantine ottiene 1,6% di Share. Rai4 con Derailed – Attrazione Letale si spinge al 2,1% di Share. Il Socio sfiora il 2% di Share su Iris fermandosi all’1,9% di Share.

Scotti allunga su Liorni in Access Prime Time

Cresce la replica di Uno Sbirro in Appennino su RaiPremium arrivando al 2,2% di Share. Il preserale generalista italiano, invece, vede ancora sfidarsi L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 28% di Share, contro il 15,7% del format condotto da Marco Liorni con l’ausilio delle Professoresse. L’access prime time sembra essere, in questa parte di stagione, appannaggio di Cologno Monzese anche se la concorrenza si dimostra in crescita graduale.