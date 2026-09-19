BYD Music Awards oltre il 18% di Share, in calo L’Erede al 12,9% di Share. I dati Auditel del 18 Settembre 2026

La musica torna a farla da padrone su Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini sceglie i BYD Music Awards con la coppia consolidata Conti-Incontrada alla conduzione. I risultati si vedono: la trasmissione ottiene il 18,7% di Share. Accelerata sostanziale per allontanare la concorrenza Mediaset: Cologno Monzese sulla rete ammiraglia trasmette L’Erede che si ferma al 12,9% di Share. La soap turca aveva dato, nel recente passato, grandi soddisfazioni a Canale 5 ma paga il confronto con eventi live.

Le reti cadette, invece, virano su altro: Rai2 ripropone L’Ispettore Coliandro in replica e conquista il 4,1% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini sceglie Fidanzata in Affitto e raggiunge il 3,7% di Share. Rete4 opta per Quarto Grado spingendosi all’8,6% di Share. Italia Uno cambia genere virando su CIA e la decisione di rete garantisce il 5,2% di Share all’emittente. La7 fa i conti con il ritorno di Propaganda Live in prima serata: la puntata numero uno della decima stagione arriva al 7,3% di Share.

BYD Music Awards batte L’Erede in prima serata

Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona un titolo cult come Pechino Express: le repliche della passata stagione arrivano al 2,8% di Share. Restando in tema di ritorni, Nove accoglie ancora una volta Osteria Giacobazzi: il contenuto condotto dal comico romagnolo raggiunge il 3,2% di Share. Safe House – Nessuno è al Sicuro, sul Canale 20, non va oltre l’1,6% di Share. In calo anche The Weapon su Rai4 con l’1,1% di Share, mentre Iris guadagna terreno grazie a Lo Straniero Senza Nome al 2,2% di Share.

RaiMovie seleziona ancora un contenuto di Dan Brown: Inferno si accontenta dell’1,8% di Share. RealTime con BakeOff – Dolci in Forno arriva al 4,1% di Share. L’access prime time rinnova la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il gioco dei pacchi cresce ancora e arriva al 22,5% di Share. Aumenta, tuttavia, anche la percentuale della concorrenza che tocca quota 25% di Share.

Scotti in access al 25%, De Martino leggermente indietro

Entrambi i contenuti sembrano aver ripreso i punti persi nella serata scorsa, ma il gap tra i due formati sembrerebbe essere invariato. Scotti resta, per il momento, in allungo su Stefano De Martino ma la stagione è ancora lunga e i capovolgimenti di fronte sono a portata di click. Anche il ruolo dei social, con entrambe le trasmissioni molto commentate in Rete, potrebbe garantire punti fondamentali nel prossimo futuro.