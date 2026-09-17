Erica – Una Detective per Caso supera il 17% di Share, Non Così Vicino resta al 13,2%. I dati Auditel del 16 Settembre 2026

Erica – Una Detective per Caso si dimostra l’ennesimo esperimento riuscito per Mediaset. Berlusconi aveva detto di voler investire maggiormente sulle produzioni originali, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna conferma che è la strada giusta. Il prodotto ha ottenuto sempre numeri importanti, nell’ultima uscita ha totalizzato il 17,1% di Share. Sufficiente per tenere a distanza la concorrenza di Viale Mazzini che propone il film Non Così Vicino.

L’opera conquista il 13,2% di Share restando indietro di quattro punti nel confronto tra reti ammiraglia. Il prime time delle reti cadette, invece, ha confermato altri standard: Rai2 arriva al 3,3% di Share con Boston Blue. Rai3 ritrova Mi Manda Raitre in prima serata e raggiunge il 6,6% di Share. Rete4 punta sul ritorno di Bianca Berlinguer, con È Sempre Cartabianca, che non va oltre il 5,8% di Share. Italia Uno si spinge al 6,3% di Share con The Plane.

Erica – Una Detective per Caso batte Non Così Vicino, Scotti allunga su De Martino

La7 vira su Una Giornata Particolare con lo speciale dedicato a Vanoni e Paoli. Si tratta di una riproposizione che raggiunge il 4,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona 4Ristoranti e si accontenta del 3,1% di Share. Nove non va oltre il 2% di Share con Buy It Now – Mai più senza. Mortal Kombat raggiunge l’1,7% di Share sul Canale 20. Rai4 con Perdita Durango si abbassa all’1,1% di Share, mentre Iris cresce di un punto con The Departed – Il bene e il male arrivando al 2,2% di Share. Driven sfiora l’1% di Share su RaiMovie fermandosi allo 0,9% di Share. L’access prime time ripropone il confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Cologno Monzese appare sempre in vantaggio rispetto alla concorrenza: 24,4% di Share contro 20,2% di Share. Il margine fra i due prodotti, ora, inizia a essere sostanzioso. Tuttavia questa è una sfida a lungo termine, una maratona televisiva che ha già dimostrato di garantire diversi capovolgimenti di fronte. La scorsa stagione ha tracciato un sentiero: il tempo dirà se la rotta sarà la stessa anche quest’anno, oppure bisogna aspettarsi ulteriori colpi di scena dal punto di vista catodico.