Erica – Una Detective per Caso supera il 17% di Share, Non Così Vicino resta al 13,2%. I dati Auditel del 16 Settembre 2026
Erica – Una Detective per Caso supera la concorrenza di Non Così Vicino in prime time. L’access resta appannaggio di Cologno Monzese con il successo de La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi.
Erica – Una Detective per Caso si dimostra l’ennesimo esperimento riuscito per Mediaset. Berlusconi aveva detto di voler investire maggiormente sulle produzioni originali, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna conferma che è la strada giusta. Il prodotto ha ottenuto sempre numeri importanti, nell’ultima uscita ha totalizzato il 17,1% di Share. Sufficiente per tenere a distanza la concorrenza di Viale Mazzini che propone il film Non Così Vicino.
L’opera conquista il 13,2% di Share restando indietro di quattro punti nel confronto tra reti ammiraglia. Il prime time delle reti cadette, invece, ha confermato altri standard: Rai2 arriva al 3,3% di Share con Boston Blue. Rai3 ritrova Mi Manda Raitre in prima serata e raggiunge il 6,6% di Share. Rete4 punta sul ritorno di Bianca Berlinguer, con È Sempre Cartabianca, che non va oltre il 5,8% di Share. Italia Uno si spinge al 6,3% di Share con The Plane.
Erica – Una Detective per Caso batte Non Così Vicino, Scotti allunga su De Martino
La7 vira su Una Giornata Particolare con lo speciale dedicato a Vanoni e Paoli. Si tratta di una riproposizione che raggiunge il 4,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona 4Ristoranti e si accontenta del 3,1% di Share. Nove non va oltre il 2% di Share con Buy It Now – Mai più senza. Mortal Kombat raggiunge l’1,7% di Share sul Canale 20. Rai4 con Perdita Durango si abbassa all’1,1% di Share, mentre Iris cresce di un punto con The Departed – Il bene e il male arrivando al 2,2% di Share. Driven sfiora l’1% di Share su RaiMovie fermandosi allo 0,9% di Share. L’access prime time ripropone il confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.
Cologno Monzese appare sempre in vantaggio rispetto alla concorrenza: 24,4% di Share contro 20,2% di Share. Il margine fra i due prodotti, ora, inizia a essere sostanzioso. Tuttavia questa è una sfida a lungo termine, una maratona televisiva che ha già dimostrato di garantire diversi capovolgimenti di fronte. La scorsa stagione ha tracciato un sentiero: il tempo dirà se la rotta sarà la stessa anche quest’anno, oppure bisogna aspettarsi ulteriori colpi di scena dal punto di vista catodico.