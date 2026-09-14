Racconto di Una Notte supera Il Principe Abusivo di quasi 4 punti, Rai2 oltre il 12% con la Nazionale di Pallavolo. I dati Auditel del 13 Settembre 2026

Racconto di Una Notte ripaga Mediaset dopo mesi di investimenti calibrati. La soap turca consegna un successo importante in prime time a Cologno Monzese. Canale 5 arriva al 14,6% di Share, riuscendo a battere una commedia di successo come Il Principe Abusivo con Siani e De Sica protagonisti. Il celebre film, da cui è tratto anche un omonimo spettacolo teatrale, si ferma all’11% di Share. Un gap di quasi quattro punti con la rete ammiraglia di Mediaset. Distanza che la Rai incassa aspettando le produzioni originali annunciate nel corso dei palinsesti estivi.

Viale Mazzini trova maggior conforto sulle reti cadette: l’Italvolley fa volare Rai2 al 12,3% con la sfida tra Italia e Slovacchia valevole per gli Europei di categoria maschile. Rai3 sceglie Presadiretta che arriva al 5,5% di Share. Rete4, invece, ritrova Giganti – I protagonisti della Storia al 3,5% di Share. Leggermente sotto Italia Uno con il 3,4%: l’emittente ha puntato sulla versione Inside de Le Iene, si trattava di una riproposizione. La nuova stagione del programma di Davide Parenti avrà altri standard dovuti a una particolare fidelizzazione del pubblico che non ha mai amato particolarmente le repliche delle singole inchieste.

Racconto di Una Notte batte Il Principe Abusivo

La7 ripropone un grande classico del cinema: Ufficiale e Gentiluomo totalizza il 2,6% di Share. Il canale in chiaro di Sky, Tv8, vira su Italia’s Got Talent: gli estratti delle precedenti edizioni garantiscono all’emittente il 2,1% di Share. Nove ancora al 2% di Share con Comedy Match, mentre il Canale 20 sfiora il 3% fermandosi al 2,9% con Nemico Pubblico. Su Rai4 The Predator ottiene l’1,4% di Share, mentre Braveheart – Cuore Impavido su Iris arriva quasi al 2% fermandosi all’1,9% di Share. RaiMovie, con DirtyDancing – Balli Proibiti, conquista l’1,4% di Share.

La sfida in access prime time tra Gerry Scotti e Stefano De Martino si rinnova con La Ruota della Fortuna che ottiene il 23,7% di Share contro il 21% totalizzato da Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi sembra essere partito leggermente sotto tono, ma sera dopo sera il margine sembra assottigliarsi.

Scotti supera De Martino di quasi tre punti

La sfida catodica è assicurata anche nella nuova stagione per una porzione di palinsesto combattuta dove le singole scelte dell’utente medio pesano. I punti percentuali hanno un valore particolare poiché possono spostare equilibri delicati, in grado di far prevalere un contenuto piuttosto che un altro. La rincorsa di Viale Mazzini è appena cominciata, Cologno Monzese sembra tenere botta in questa prima parte di settembre.