Palinsesti Rai 2026/2027: rivoluzione in corso, chi vedremo e chi no

La parola d’ordine per la programmazione della televisione pubblica nella stagione 2026/2027 è stabilità. La bozza dei palinsesti autunno/inverno, illustrata dal Consiglio di Amministrazione alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi e destinata alla presentazione ufficiale del 3 luglio ad Ancona, delinea una strategia improntata sulla conferma dei formati esistenti, pur introducendo mirate variazioni strutturali e avvicendamenti alla conduzione.

Rai 1 mantiene l’assetto: confermato il daytime e variazioni nel prime time

La rete ammiraglia non prevede modifiche sostanziali alla propria griglia oraria quotidiana. Il daytime si presenta speculare a quello della stagione precedente, estendendosi anche alla programmazione del fine settimana: il sabato vedrà il ritorno di Elisa Isoardi alla guida di Bar Centrale e di Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio, mentre la domenica rimarrà affidata a Mara Venier con Domenica In – per la quale è prevista la partecipazione di Tommaso Cerno – seguita da Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera. Invariato anche l’asse strategico composto da L’Eredità con Marco Liorni nel preserale, Cinque Minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi affidato a Stefano De Martino nella fascia di access prime time.

Le principali novità per il primo canale riguardano la collocazione temporale dei grandi show di prima serata. Tale e Quale Show con Carlo Conti si trasferirà alla serata del mercoledì. Il venerdì rimarrà lo spazio musicale di Antonella Clerici con il brand The Voice, articolato in sei puntate per ciascuna delle tre varianti previste (Senior, Kids e Generations), mentre il sabato sera sarà presidiato stabilmente da Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

I nuovi innesti di Rai 2: la successione a Ore 14 e i talk serali

Il cambiamento di rilievo della seconda rete è legato alla partenza di Milo Infante verso Mediaset. La conduzione del talk pomeridiano Ore 14 passerà a Salvo Sottile, il quale raddoppierà il proprio impegno anche nella versione prime time con Ore 14 Sera. Resta ancora da definire la sede produttiva dell’appuntamento pomeridiano, in bilico tra i centri di Milano e Roma.

Il palinsesto di Rai 2 si arricchirà inoltre di nuove produzioni serali e di intrattenimento. Il mercoledì sera vedrà il debutto di un nuovo talk show di approfondimento affidato a Roberto Inciocchi. Per la sezione intrattenimento, Vittorio Brumotti terrà a battesimo il format Ultima Chiamata, che si aggiunge al progetto estivo Italia A/R previsto su Rai 1. Sul fronte delle conferme, la rete manterrà nella propria offerta i titoli di punta delle scorse stagioni, tra cui Belve condotto da Francesca Fagnani e Boss in Incognito con Elettra Lamborghini.

Rai 3 tra ritorni storici e la prima serata di Eleonora Daniele

La terza rete Rai attuerà una politica di ripristino di alcuni marchi storici della propria library editoriale. Si registra il ritorno di Duilio Giammaria alla guida di Petrolio e quello di Carlo Lucarelli, che firmerà una versione rinnovata dell’approfondimento giornalistico Blu Notte. La prima serata vedrà l’ingresso di Eleonora Daniele che, in concomitanza con l’impegno quotidiano a Storie Italiane su Rai 1, presenterà il nuovo programma d’inchiesta Le Cose che Non Sai.

Il resto del prime time di Rai 3 si avvarrà dei presidi informativi consolidati della rete: sono confermati i ritorni di Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto?, Sigfrido Ranucci alla guida di Report e lo spazio satirico di Geppi Cucciari con Splendida Cornice. Stabili in palinsesto anche i marchi Agorà e FarWest, per i quali la direzione di rete sta valutando nuove soluzioni di conduzione in seguito al ricollocamento dei precedenti titolari verso i palinsesti di Rai 2.