Jukebox – La Notte delle Hit replica il successo in prime time, lo speciale sui Pooh resta leggermente indietro. I dati Auditel del 12 Settembre 2026

Raiuno in musica viaggia a ritmi esaltanti. Jukebox – La Notte delle Hit può definirsi un esperimento riuscito che chiude, in bellezza, l’estate del Servizio Pubblico: la seconda puntata del programma condotto da Antonella Clerici, con la collaborazione di Clementino, ottiene il 15,1% di Share. La rete ammiraglia di Viale Mazzini festeggia un doppio primato, anche nella seconda sera il format tiene pur registrando un leggero calo.

Cologno Monzese sceglie la musica per cercare di battere la concorrenza sul suo stesso terreno, ma lo speciale dedicato ai Pooh su Canale 5 non ha – in termini numerici – lo stesso impatto registrando il 13,5% di Share. Una distanza tutt’altro che abissale, ma sufficiente per stabilire una leadership in prime time. Chi si distingue, fra le reti cadette, invece è Rai2 grazie alla sfida tra Grecia e Italia valevole per gli Europei di Pallavolo – categoria maschile.

Jukebox – La Notte delle Hit ancora protagonista

L’emittente raggiunge il 10,8% di Share finendo sul podio dei canali più visti della serata. Rai3 sceglie Vermiglio, opera che si è distinta alla Mostra del Cinema di Venezia, arrivando al 4,2% di Share. Rete4 con La Promessa arriva al 6,1% di Share. Italia Uno con Viaggio nell’Isola Misteriosa non va oltre il 5,7% di Share. La7 grazie a Mai Dire Mai ottiene il 2,7% di Share. Leggermente sotto la replica de I Delitti del Barlume su Tv8, il canale in chiaro di Sky: in attesa dei nuovi episodi in onda a gennaio, il titolo registra il 2,5% di Share.

Nove ritrova Accordi&Disaccordi tra approfondimento giornalistico e politica arrivando al 3,4% di Share. Il Canale 20 punta su Amici per la Morte ottenendo l’1,6% di Share, stesso punteggio per Rai4 con Quelli che mi vogliono morto. Nella Morsa del Ragno su Iris ottiene il 2,6% di Share, mentre Ibiza su RaiMovie non va oltre l’1% di Share.

De Martino recupera terreno in access prime time

L’access prime time rinnova la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il gioco di Cologno Monzese raggiunge ancora la vetta con il 24,2% di Share, la concorrenza di Viale Mazzini guadagna punti ma si ferma al 21,6% di Share. La rincorsa è cominciata, ma il terreno sembra essere in salita per Stefano De Martino ed Herbert Ballerina.