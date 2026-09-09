Affari Tuoi, quant’è dura la (ri)salita: fermarsi in estate non aiuta, la rincorsa di De Martino in numeri

Affari Tuoi parte leggermente indietro rispetto alla concorrenza. Stefano De Martino ha cominciato la nuova edizione del programma qualche punto sotto Gerry Scotti. La pausa estiva non ha giovato al programma di Raiuno.

Affari Tuoi ritorna in access prime time. Cambia lo studio, in pianta stabile a Milano dopo aver salutato il Teatro delle Vittorie in Roma, ma non la squadra. Il programma lo scorso anno non solo ha sorpassato La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ingaggiando una sfida tv che non si vedeva da anni, ma ha anche rielaborato record storici della trasmissione toccando vette con 8 milioni di telespettatori collegati. Il gioco dei pacchi era tornato a essere una garanzia dopo che la concorrenza di Canale 5 lo aveva messo in difficoltà. Terreno fertile Cologno Monzese lo aveva trovato in estate.

La scorsa stagione, infatti, quando De Martino e colleghi sono andati in vacanza, Gerry Scotti e Samira Lui sono passati in access prime time dopo aver regnato per molto tempo nella fascia tardo pomeridiana. Un cambiamento che ha dato i suoi frutti costringendo Raiuno per lungo tempo ad inseguire. Poi il gap si è assottigliato a distanza di settimane fino al sorpasso e contro sorpasso. Una lenta manovra di avvicinamento che ha pagato notevolmente, infatti De Martino (non solo per il merito di aver condotto egregiamente Affari Tuoi ma anche) è stato scelto per ridare lustro al Festival di Sanremo.

Affari Tuoi riparte con più fatica

L’edizione di Carlo Conti (l’ultima in ordine di tempo) è stata la meno seguita degli ultimi 5 anni. Serve qualcuno che possa dargli un nuovo sprint, chi meglio dell’uomo simbolo del preserale di Viale Mazzini? L’investitura, dunque, è stata fatta. De Martino, dopo un anno, l’ennesimo, da protagonista se ne va in vacanza. Affari Tuoi chiude per la pausa estiva, dando appuntamento agli appassionati per il 6 settembre 2026. Nel frattempo è toccato a L’Eredità Summer “tenere in caldo” quella porzione di palinsesto.

La Ruota della Fortuna, invece, è rimasta al suo posto: Gerry Scotti è stato (e resta) una macchina catodica. Il programma non si è mai fermato neppure per il Ferragosto. Tutto registrato, chiaramente. L’idea, però, di registrare tre puntate al giorno ha pagato sul piano dell’Auditel. L’access prime time è una zona molto particolare: fare successo a una certa ora della giornata vuol dire anche fidelizzare il pubblico. Prima di cena, infatti, la platea televisiva per vederti deve affezionarsi. Non basta coinvolgere l’utente medio con la validità del gioco in questione, i telespettatori devono ricordarsi la faccia di chi conduce che deve somigliare a quella di un amico di famiglia che non li abbandona mai.

Il gap con La Ruota della Fortuna

De Martino a Ferragosto era in America con il figlio Santiago, mentre in televisione c’era Marco Liorni. Gerry Scotti, verosimilmente, era al mare con la famiglia ma per i telespettatori alle 20.45 era già pronto a girare la ruota. Potere della differita e dell’organizzazione che fa tutta la differenza del mondo, almeno sul piccolo schermo. Scotti, in estate, ha toccato vette del 28,5% di Share mentre Affari Tuoi era in freezer per essere “scongelato” a settembre. Risultato? Il gioco del pacchi è partito sotto tono, con 5,2 punti percentuali di margine rispetto alla concorrenza che riparte dal 25,2% di Share.

È vero che ancora non tutti sono davanti al televisore, c’è più di qualcuno che si gode gli ultimi scampoli di vacanza. È altrettanto valido pensare che la sfida in access prime time è più simile a una maratona che a un confronto one shot. Tuttavia, perchè scegliere di fermarsi volontariamente così presto dalle parti di Viale Mazzini quando il programma non solo va bene ma dimostra di avere mordente per battere il competitor? Nessuno ha detto o pensato che De Martino dovesse evitare di fare le ferie per registrare più puntate di Affari Tuoi, al tempo stesso però si poteva e doveva pensare a un’organizzazione diversa.

I rischi della pausa estiva

Altrimenti il rischio, diventato realtà, è quello di lasciare un programma solido come L’Eredità a fare da “riempimento” contro un caterpillar televisivo come La Ruota della Fortuna facendo perdere appeal anche ad Affari Tuoi. Portando, quindi, due titoli al ribasso anziché uno. La stagione televisiva è appena ricominciata. La differenza con la concorrenza di Cologno Monzese non è ingestibile in access prime time: è possibile arrivare, come accaduto lo scorso anno, alla rimonta.

La consapevolezza, da imprimere in calce dalle parti di Viale Mazzini, è che la pausa forzata in access prime time non fa bene. Anzi è un “danno collaterale” che sarebbe meglio evitare. Infatti De Martino ricomincia ogni edizione di Affari Tuoi con le maniche di camicia arrotolate, perchè sa bene quanto – anche in questa stagione, malgrado tutto – ci sarà da faticare.