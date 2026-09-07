Andrea Pucci, l’effetto Sanremo è una manna dal cielo: sold out in teatro e possibile futuro a Mediaset

Andrea Pucci è a un passo dal sold out con il suo prossimo spettacolo teatrale e avrebbe una trattativa in corso con Mediaset. Il “ciclone Sanremo” sembra aver giovato alla sua carriera tra impegni presi e nuove sfide professionali all’orizzonte.

Dove eravamo rimasti? Si chiama così il prossimo spettacolo di Andrea Pucci, non è un omaggio alla celebre frase di Enzo Tortora ma un rimando velato a quello che gli è successo ultimamente. Pucci, infatti, doveva essere presente nel febbraio scorso al Festival di Sanremo. L’invito è stato gentilmente declinato quando sui social è scoppiato il caos.

Gli utenti, la maggior parte almeno, non gradivano la presenza del comico sul palco dell’Ariston. Tutto è partito da una serie di articoli e segnalazioni da parte di editorialisti online che hanno fatto presente come Pucci non abbia mai nascosto le proprie posizioni politiche, fin qui nulla di strano. Se non fosse che, nell’esporre il suo punto di vista, spesso, si è ritrovato ad attaccare pesantemente leader dell’opposizione con battute ritenute dalla maggioranza degli utenti social e non solo di cattivo gusto.

Pucci rinuncia a Sanremo

Oltretutto è emerso che Pucci non avrebbe avuto alcuna remora a continuare su questa strada. Nessuno gli ha mai chiesto di rinnegare le proprie posizioni politiche, vicine al Governo Meloni, ma molti avrebbero preferito una condotta diversa sui social. Da questo assunto è nato un caso mediatico importante che ha messo in evidenza anche pareri discordanti fra alcuni esponenti politici. Allora, non appena Pucci si è sentito chiamato in causa, per evitare di subire una gogna mediatica ulteriore, ha declinato l’invito dell’allora Direttore Artistico Carlo Conti.

Il suo prossimo spettacolo parlerà di questo: ciò che è successo davvero e soprattutto cosa lo avrebbe portato a rimandare tutto. In molti hanno parlato di censura da parte dei follower che non hanno gradito la sua condotta e, quindi, gli avrebbero fatto muro in occasione della kermesse canora. Altri invece hanno ritenuto che Pucci non abbia avuto sufficiente coraggio per sostenere una platea molto particolare come quella di Sanremo, che non ha risparmiato fischi a persone del calibro di Crozza e Luciana Littizzetto.

La shitstorm social e il successo a teatro

Sanremo può essere una benedizione, oppure diventare un vortice da cui vieni risucchiato. Pucci ha preferito non scoprirlo e le sue carte, così come la sua verità, saranno nero su bianco durante il prossimo spettacolo. Il noto comico ha scelto di fare quello che gli riesce meglio: satira, ma alla sua maniera. Senza pressioni e alcun tipo di paletti. Lo spettacolo previsto per il prossimo 31 ottobre 2026 all’UnipolDome di Milano sembra essere andato sold out in pochissimo tempo.

Numerosi acquisti e diversi utenti che, via social, hanno confermato la propria presenza. Il forfait a Sanremo, dunque, contrariamente a quel che si potesse credere, è stata una manna dal cielo per la propria carriera. Nessun riscontro in televisione per il momento, ma le presenze in teatro non mancano. Stiamo parlando di un artista che la scorsa stagione ha fatto tappe da 28.000 posti complessivi, è riuscito a riempire teatri come il Brancaccio e il Sistina.

Futuro a Mediaset: trattative in corso

Un artista che non ha bisogno di presentazioni. La gogna mediatica sembrerebbe aver rafforzato la propria leadership: i live sono assicurati. Il problema, forse, resta la televisione. Aveva un impegno in Rai con Stasera Tutto È Possibile che, dopo l’affaire Sanremo, non è stato riconfermato. Sembrerebbe aver perso anche qualche ospitata importante, ma l’ultima parola spetta al telespettatore.

Pucci non è soltanto bersagliato: è anche molto atteso. Infatti Mediaset sta cercando di far calmare le acque, mediaticamente, attorno al comico per poi affidargli un format o semplicemente uno spazio per veicolare i suoi spettacoli. Le trattative sono ancora in corso, ma la rivincita di Pucci dopo il “tornado dell’Ariston” è appena cominciata.