Diletta Leotta torna protagonista su DAZN: Fuoriclasse racconta il posticipo della domenica tra ospiti e interviste

La Serie A è ripartita e già sembra essere tempo di big match. I confronti tra Inter e Napoli e Roma e Atalanta sembrano aver detto la propria, ma la domenica sera resta sempre l’appuntamento più atteso. Il posticipo serale è un confronto che chiude la settimana e prepara l’atmosfera per l’eventuale Monday Night. Il campionato frammentato in più turni farà irritare gli amanti del classicismo, quando si giocava tutti in contemporanea alle 15.00, ma emozionerà i curiosi e coloro che vogliono fare i conti con la modernità. Anche in televisione.

A questo pensa Diletta Leotta, scuola Sky Sport, da anni a DAZN come volto di punta. La nota conduttrice televisiva riesce a coinvolgere gli abbonati non solo per la propria presenza scenica, ma anche perché riesce – con la collaborazione degli interlocutori – a creare un’alchimia particolare sul piccolo schermo tra curiosità, aneddoti e rivelazioni. Questo, in sintesi, è il DNA catodico di Fuoriclasse. Un programma rodato da anni sulla piattaforma che porta gli abbonati a sintonizzarsi in vista del posticipo serale. Nella fattispecie la partita di cartello è lo scontro tra Juventus e Milan.

Diletta Leotta e i Fuoriclasse

Una classica del calcio italiano in diretta, per chi ha sottoscritto un abbonamento, a partire dalle 20.45. DAZN, tuttavia, tiene compagnia agli estimatori dalle 19.30 in poi. Diletta Leotta, in pole position, accoglie le sensazioni pre match e le restituisce agli affezionati con garbo, precisione e un pizzico d’ironia. In studio non è sola: insieme a lei ci saranno Andrea Marinozzi, Valon Behrami e tanti ospiti in studio. L’obiettivo è raccontare il confronto fra le due squadre prima del fischio d’inizio, con la telecronaca affidata ad altri professionisti del settore, attraverso statistiche, analisi e interviste pre-partita utili a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione da ambo le parti.

Diletta Leotta tiene le fila di tutto questo “calderone televisivo” per poi dare la linea al campo. A quel punto, dalle 20.45 in poi, parleranno solo le azioni e gli eventuali gol. Juventus-Milan promette grandi emozioni. Fino alle 22.30. Poi la linea passa nuovamente a Fuoriclasse con il racconto post gara, gli approfondimenti e i commenti a caldo. Tutto gestito da Diletta Leotta e i suoi compagni di viaggio. Voce naturalmente anche agli allenatori e ai giocatori delle singole squadre con le interviste subito dopo il match.

Le scelte di DAZN

Tanto lavoro, stessa qualità. Fuoriclasse è l’ultimo tassello di una giornata impegnativa sul piano sportivo e mediatico. DAZN, nello specifico, il venerdì sera ha avuto Fantacalcio Night, il sabato ha lasciato campo libero a Vamos e la domenica chiude il weekend con Fuoriclasse. Tre format, tre occasioni di confronto con la medesima attenzione. Si torna live anche il lunedì sera con 4-3-2-1. Il format dedicato all’analisi settimanale di quanto accaduto nel weekend. Diletta Leotta torna protagonista con la squadra di DAZN per un altro anno al centro della Serie A e degli sport più seguiti in Italia.