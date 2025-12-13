DAZN, arriva un nuovo abbonamento con il “pass giornata”: come funziona e quali sono i vantaggi

DAZN lancia finalmente l’abbonamento che gli utenti chiedevano da mesi, un pass di giornata pensato per chi vuole seguire tutta la Serie A.

La piattaforma di streaming sportivo ha ascoltato le richieste della sua community e, infatti, ha deciso di introdurre una formula molto più flessibile rispetto ai classici piani annuali o mensili. Senza ombra di dubbio questa novità rappresenta un piccolo cambio di paradigma nel modo in cui gli appassionati vivono il campionato italiano, perché permette di concentrarsi su un’unica giornata senza impegnarsi a lungo termine.

Il nome scelto è “Pass Giornata” e, come suggerisce il termine, si tratta di un accesso pay-per-view che consente di acquistare l’intero turno della Serie A Enilive con tutti i contenuti collegati. La novità era stata anticipata nei mesi scorsi, però solo ora DAZN l’ha resa ufficiale, spiegando nel dettaglio come funziona e a chi si rivolge.

L’abbonamento di DAZN che tutti aspettavano

Il “Pass Giornata” è pensato principalmente per i tifosi che già dispongono di un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo e che, ogni tanto, desiderano seguire più partite rispetto a quelle incluse nel proprio pacchetto. È un’esigenza molto comune, soprattutto quando il calendario propone match di altissimo livello nello stesso turno, creando quel clima da “maratona calcistica” che piace tanto anche a chi, di solito, segue solo la propria squadra.

Dal punto di vista tecnico e operativo, l’accesso è estremamente semplice. Si entra sulla piattaforma con il proprio account, si apre la sezione dedicata alle offerte aggiuntive e si seleziona il “Pass Giornata”. Una volta completato l’acquisto, l’utente può seguire ogni singola partita prevista nel turno di campionato, oltre ai pre e post-gara, alle zone goal e ai programmi di approfondimento in diretta. Per intenderci, DAZN offre un’esperienza totale simile a quella di un super weekend calcistico, proprio come se si avesse un abbonamento completo, ma limitato a una sola giornata.

Il Ceo di DAZN Italia, Stefano Azzi, ha presentato il servizio spiegando chiaramente lo spirito che ha portato alla sua nascita. Nelle sue parole, “quando il calendario offre grandi sfide, anche i più fedeli a un solo colore si ritrovano a vivere l’intera giornata con gli amici, al di là delle rivalità. Questo nuovo abbonamento nasce proprio per rispondere a queste diverse esigenze, offrendo un modo ancora più flessibile di vivere e arricchire la propria esperienza calcistica su DAZN”. Una dichiarazione che fotografa perfettamente la realtà, perché sempre più tifosi cercano soluzioni adattabili al proprio tempo libero e ai propri interessi.

Per quanto riguarda il prezzo, DAZN ha scelto una cifra che punta a essere competitiva pur mantenendo un equilibrio con il resto dell’offerta. Anche se non sostituisce i piani tradizionali, il “Pass Giornata” si presenta come una soluzione ideale per chi vuole seguire più incontri occasionalmente oppure per chi, nei weekend più ricchi di big match, preferisce vivere l’intero turno senza limitazioni. È un modo agile e senza vincoli per accedere a tutto il contenuto, perché il pagamento si effettua solo quando serve davvero.

In definitiva, però, la vera forza di questa nuova opzione non è soltanto il prezzo, ma la flessibilità. In un mercato sempre più competitivo e affollato, DAZN ha capito che il pubblico desidera controllo, scelta e immediatezza. E il “Pass Giornata”, senza ombra di dubbio, va proprio in questa direzione, offrendo un’alternativa intelligente che arricchisce il modo in cui viviamo il calcio italiano.