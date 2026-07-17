Max Angioni, addio a Le Iene: in trattativa con una nuova rete

Max Angioni potrebbe lasciare Le Iene e passare al GialappaShow su Tv8 dalla prossima stagione televisiva, in partenza a settembre. I contatti con la produzione del programma legato alla Gialappa’s Band sarebbero già stati avviati nelle ultime settimane, come riportato da Today.it.Per ora, però, siamo ancora nel terreno delle trattative: nessun annuncio ufficiale da parte

Max Angioni potrebbe lasciare Le Iene e passare al GialappaShow su Tv8 dalla prossima stagione televisiva, in partenza a settembre. I contatti con la produzione del programma legato alla Gialappa’s Band sarebbero già stati avviati nelle ultime settimane, come riportato da Today.it.

Per ora, però, siamo ancora nel terreno delle trattative: nessun annuncio ufficiale da parte dell’artista, né dalle reti coinvolte. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe uno dei movimenti più interessanti del mercato tv estivo.

Max Angioni verso Tv8: le trattative e il sì della Gialappa’s

I contatti tra Max Angioni e il GialappaShow sarebbero in corso “da diverse settimane”. Una formula cauta, ma abbastanza chiara: il dialogo c’è, e l’idea non sembra una semplice voce di corridoio. Il comico comasco, ormai abituato alla prima serata, sarebbe considerato un volto adatto al ritmo del programma di Tv8, fatto di sketch, improvvisazione e comicità molto riconoscibile.

A giocare a suo favore ci sarebbe anche il gradimento di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, le due voci storiche della Gialappa’s Band. Angioni, del resto, quel palco lo ha già assaggiato: la scorsa primavera era comparso nel programma di Sky e Tv8 per una breve partecipazione con il Mago Forest.

Pochi minuti, ma in tv spesso bastano per capire se tempi, intesa e risposta del pubblico funzionano. Un suo arrivo al GialappaShow sarebbe in linea con la natura del programma, che alterna volti noti e comici capaci di reggere sketch, interventi in studio e momenti surreali. Angioni porterebbe una comicità più fisica, più da scena, meno legata al semplice commento. E per un format costruito sugli incastri, non è un dettaglio.

Le Iene sullo sfondo: il possibile addio e il cambio da settembre

Il punto vero resta il futuro di Max Angioni a Le Iene, il programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti, che negli ultimi anni lo ha visto alla conduzione accanto a Veronica Gentili. Nei giorni scorsi è circolata l’ipotesi di una sua uscita dal cast, con Andrea Pisani dei PanPers indicato come possibile sostituto.

Anche qui, però, siamo alle indiscrezioni: Mediaset non ha ufficializzato cambi e il quadro della prossima stagione non è stato ancora comunicato. Se il passaggio si concretizzasse, per Angioni non sarebbe solo un cambio di rete.

Le Iene gli hanno dato grande visibilità in un programma a metà tra inchiesta, satira e intrattenimento, con una conduzione scandita da servizi e lanci in studio. Il GialappaShow, invece, lo porterebbe su un terreno più vicino alla comicità pura, con tempi meno rigidi e più spazio al gioco con gli altri interpreti.

La stagione ripartirà a settembre e solo allora si capirà se la trattativa diventerà un accordo. Per ora restano tre elementi: l’interesse di Tv8, il gradimento della Gialappa’s e il possibile addio a Le Iene dopo tre anni di conduzione. Angioni, al momento, non ha commentato pubblicamente. E nel mercato tv di luglio, a volte, anche il silenzio pesa.