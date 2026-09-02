La Domenica Ventura, quando SuperSimo provò a tenere insieme sport e intrattenimento

La Domenica Ventura è l’ennesima provocazione televisiva della conduttrice di Bentivoglio che, nel 2019, ha provato a coniugare sport e intrattenimento all’ora di pranzo.

Crederci sempre, arrendersi mai. Un motto che identifica una professionista: Simona Ventura che, per definizione, è una veterana del piccolo schermo in grado di assumersi responsabilità che altri forse avrebbero declinato. La nota conduttrice televisiva, infatti, è famosa per aver portato alla ribalta format particolarissimi fino a farli diventare consuetudine. Anche dopo la sua uscita di scena da determinati contesti. Pensiamo a Le Iene, oppure a L’Isola dei Famosi, per non parlare di XFactor.

Tutti contenuti che lei ha saputo valorizzare, ma il suo capolavoro televisivo rimane Quelli Che Il Calcio. Ventura ereditò il programma da Fabio Fazio e lo rese, nel tempo, incredibilmente attuale e moderno portando in primo piano tendenze che hanno mescolato, precorrendo i tempi, sport e intrattenimento. La qualità che ha sempre contraddistinto Simona Ventura è la verve: un’energia continua che la porta a essere un fiume in piena quando quella luce rossa si accende.

Simona Ventura e il racconto sportivo

In Rai, nella fattispecie, è stata un tornado: è riuscita a raccontare la Serie A e le imprese calcistiche strizzando l’occhio al Varietà con interviste a ospiti italiani e internazionali, mantenendo sempre l’asticella alta con risate e colpi di scena. Una costante che le ha permesso di andare avanti anni e rinnovarsi all’occorrenza. Poi Quelli Che il Calcio è andato in archivio, ma le performance di Simona Ventura sono rimaste e, nel recente passato, un rigurgito di intrattenimento e sport nella carriera di SuperSimo c’è stato.

Il 15 settembre del 2019 partiva La Domenica Ventura a mezzogiorno. Un programma che avrebbe dovuto mettere al centro di tutto le capacità di intrattenimento della conduttrice, infatti il nome del format mette in primo piano la sua figura, mentre lo sport italiano e internazionale faceva da cornice fra aggiornamenti, statistiche e curiosità. Una versione light di QCC con l’ambizione di immediatezza e particolari capovolgimenti di fronte, che dovevano verificarsi anche grazie agli ospiti.

La Domenica Ventura tra Varietà e sport

Il risultato, in quell’occasione, non fu felice: Simona Ventura ce l’ha messa tutta, ma per far sì che la cifra stilistica della presentatrice venga fuori è necessario anche darle tempo per decollare. Simona Ventura in un’ora non riusciva a fare nulla: tutto troppo immediato, una velocità che va bene se davanti c’è una diretta di due ore e mezzo, tre. Quando, però, si ha l’esigenza di confezionare un contenuto ridotto, non si può pretendere di “saltare” da un blocco all’altro di trasmissione cercando di tenere insieme tutto.

Ventura lo ha fatto, ma quel che è rimasto è stata la sua capacità di esserci e di osare. Il resto del programma, con qualche trovata anche particolarmente interessante, tipo i collegamenti con Carlo Conti e Stefano De Martino, venne fagocitato dalle esigenze di palinsesto. Non si parlava più esclusivamente di calcio: La Domenica Ventura era una panoramica sullo sport, una sorta di Bignami rispetto a quelle che sono state le imprese sportive degli italiani e non solo. La linea guida erano gli eventi sportivi della settimana e del mese condensati in un appuntamento che avrebbe meritato un destino migliore.

L’eredità del programma

La Domenica Ventura resta agli atti come un tentativo di tornare ai fasti di QCC, ma per riavvolgere il nastro a quei tempi sarebbe opportuno che un paio di condizioni cambiassero. Tra cui – e questo non lo può decidere la Rai – che il campionato torni ad avere solo due giorni di riferimento. Gli eventi “spezzatino”, come sono stati soprannominati dagli addetti ai lavori, non hanno aiutato. Ora Simona Ventura ha preso altri lidi televisivi, ma il suo contributo in Rai vanta anche questo prototipo di trasmissione che potrebbe essere ripreso e ampliato sotto altri aspetti.

Infatti la Domenica Sportiva Pomeriggio dovrebbe ripartire dalle note positive (perchè ce ne sono state) di quel tentativo che 7 anni fa venne considerato un azzardo. Solo con un pizzico di sana follia, però, è possibile cominciare una rivoluzione e a Simona Ventura non è mai mancata.