Claudio Lippi, da conduttore brillante a outsider social: com’è cambiata la sua carriera tra indiscrezioni e aneddoti

Claudio Lippi, mezzo secolo di televisione e storie condivise all’attivo, poi il ritorno mediatico tra social e presunti retroscena. Cosa fa oggi il noto conduttore in attesa di nuove sfide e possibilità.

Claudio Lippi non appare più in televisione. Carte alla mano, l’ultimo programma che l’ha visto protagonista è stato La Tua Voce su Canale Italia. La carriera del conduttore, però, è florida perchè ha lavorato – con merito – al fianco dei più grandi del piccolo schermo. Da Pippo Baudo a Mike Bongiorno passando per Costanzo e Raimondo Vianello. Lippi è stato un riferimento per molti e una presenza particolare per altrettanti spettatori che attendevano il suo arrivo per gustarsi programmi che oggi potrebbero risultare utopistici, ma tra gli anni ’80 e ’90 hanno segnato un’epoca.

Pensiamo a Sette e Mezzo, Tuttiinfamiglia e Il Buon Paese. Senza contare poi l’esperimento riuscito con Giochi Senza Frontiere, Buona Fortuna e Buona Domenica. Oppure Il Pranzo è Servito. Tasselli di un mosaico sempre più ricco che Lippi si è costruito negli anni con merito. Esponente di una televisione complessa, parzialmente educata, che viveva ancora attraverso il clamore che riuscivano a suscitare i suoi protagonisti.

Claudio Lippi tra musica e tv

Lippi ha sempre avuto un sorriso a portata di mano che restituiva a favore di camera, una dialettica pungente e quel sarcasmo appena accennato. Mai fuori luogo, talvolta opportuno a sbrogliare matasse che sarebbero state complicate da gestire. Se lo ricorda bene Maurizio Costanzo, che lo coinvolgeva in ogni tipo di attività. Specialmente nel corso di Buona Domenica. Relativamente a quel contenitore c’è anche un’altra questione in sospeso: il 28 ottobre del 2006 Lippi annuncia la volontà di lasciare il format a causa di divergenze con gli autori.

Dopo appena 5 puntate Lippi ha spiegato, anche in maniera piuttosto piccata, di non riconoscersi nella linea che stava prendendo il programma. Il disappunto, nello specifico, sembrerebbe essersi fatto più marcato con Cesare Lanza e i vertici Mediaset. Questa situazione ha portato il presentatore a subire un pesante arresto per quel riguarda gli impegni lavorativi. La sua uscita di scena, così brusca, gli ha portato successivamente soltanto qualche piccola apparizione come ospite in contesti tv più modesti e ridimensionati.

Mediaset e Rai nel destino del conduttore

Il vento cambia nel 2010 quando torna a condurre I Love Italy su Rai2. Esperimento che dimostra come Lippi abbia saputo rimettersi in carreggiata. Nel 2012, poi, esce il suo album: Volare è Meraviglioso. Un omaggio in musica alla figura di Domenico Modugno, prodotto da Sifare Edizioni Musicali. Due anni più tardi arriva la Rai: lo chiama Carlo Conti per partecipare a Tale e Quale Show. Nella settima edizione del programma entra a far parte del cast come concorrente, correva l’anno 2017. Possibilità che serve a Lippi a sottolineare quanto si trovi a proprio agio su un palco. Riesce a intrattenere divertendo il pubblico e mettendosi in gioco in prima persona. Qualità che gli estimatori e alcuni addetti ai lavori gli hanno sempre riconosciuto.

Quindi, dal 9 settembre 2019 al 26 giugno 2020 conduce con Elisa Isoardi La Prova del Cuoco. Format portato ai fasti da Antonella Clerici, poi chiuso per questioni di Auditel e soppiantato da È Sempre Mezzogiorno. Prima di questo impegno ricordiamo Lippi in contesti come La Partita del Cuore e Domenica In, formati che lo hanno visto nel cast dei conduttori. Due esperienze, fra le altre sfide professionali che ha portato avanti, definite piuttosto positive.

Fabrizio Corona e i social

Insomma Lippi dopo la brusca uscita di scena da Mediaset, risalente ormai a vent’anni fa, ha cercato di risalire la china fra alti e bassi. Il Curriculum parla chiaro, ma a volte le referenze non bastano. Occorre saper cavalcare l’onda, allora – nel recente passato – precisamente il 2 febbraio 2026 apre un account Instagram ufficiale. Il primo motivo che lo ha portato a compiere un passo del genere riguarda le voci che lo avrebbero voluto in terapia intensiva. Lippi ha, quindi, scongiurato con un video ufficiale tale situazione. Poi ha dovuto chiarire altre questioni di natura “diplomatica” emerse dopo la recente intervista, più una chiacchierata informale, rilasciata a Fabrizio Corona all’interno dei suoi chiacchierati format social.

Il noto presentatore giudica l’ex Re dei paparazzi un uomo coraggioso per determinate rivelazioni, ma poi chiede calma e rispetto. Una precisazione doverosa in merito agli attacchi mediatici che ha subìto. Lippi ha raccontato un po’ di retroscena a Corona, ma con il solo scopo di cercare di far chiarezza. Operazione, forse, riuscita a metà. Quello che chiede oggi il conduttore è di tornare in tv a fare ciò che gli riesce meglio. Intrattenere un pubblico. Non è ancora tempo di fermarsi, lo ha scandito a chiare lettere, ma deve arrivare l’occasione giusta per ricominciare. Al momento non sembrano esserci all’orizzonte nuovi progetti, ma è ancora troppo presto per decretare la parola fine rispetto a un percorso lavorativo che vanta più di mezzo secolo di televisione e – come recita il suo profilo – di storie condivise.