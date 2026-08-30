Alessandra Mussolini, come si cambia per l’Auditel: da opinionista pungente a nuovo riferimento di Maria De Filippi

Alessandra Mussolini al fianco di Maria De Filippi a Uomini e Donne. La vincitrice dell’ultima edizione del GFVip sarà una nuova opinionista del programma. Dalla politica all’intrattenimento, com’è cambiata la nipote di Sophia Loren.

Nel 2020 Alessandra Mussolini attraversa l’ennesima svolta della propria carriera: la donna, con una storia professionale molto chiara, decide di abbandonare l’attività politica per tornare al suo primo amore. La televisione. Mussolini è un cognome pesante non solo in politica, ma anche sul piccolo e grande schermo. Lei, infatti, ha recitato con i più grandi registi del nostro tempo: da Ettore Scola a Lina Wertmuller con Sophia Loren (sua zia) a farle da apripista.

La settima arte, poi, ha aperto la strada al percorso televisivo con le partecipazioni a Domenica In e alcuni altri programmi del Servizio Pubblico. La carriera politica ha interrotto questo sodalizio mediatico ripreso assiduamente subito prima della pandemia. Il 2020 è un vero e proprio spartiacque per Alessandra Mussolini: basta politica, si torna alla tv di qualità fra intrattenimento e qualche show particolarmente coinvolgente.

Alessandra Mussolini tra cinema e tv

Una vera e propria inversione di rotta, dato che i telespettatori se la ricordano sul piccolo schermo. In maniera diversa. Era nota, specialmente nei primi anni del Duemila, per le liti accese a favore di telecamera nei talk show. Inoltre celebri sono state le sue dispute al limite del consentito con Vittorio Sgarbi, ancora oggi ogni performance è disponibile su YouTube. Naturalmente il suo cognome veniva preso di mira, motivo di litigio e attacco frontale a qualsiasi livello.

Oggi le cose sono cambiate: conta il suo ruolo e quello che intende fare. Dopo le partecipazioni a Ballando Con Le Stelle, Domenica Live e Tale E Quale Show, ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini ha conquistato il pubblico con il 56% di preferenze. Il televoto le ha garantito il giusto riscatto mediatico. Questa vittoria televisiva l’ha cambiata, ora non è più scontrosa e pungente. Resta divisiva, per quel che afferma e il modo in cui difende questioni che ormai poco hanno a che fare con la politica. Televisivamente, tuttavia, funziona ancora molto bene.

Maria De Filippi e l’approdo a Uomini e Donne

Ecco perché Maria De Filippi crede in lei. Apprezza questo cambio di passo e il volersi mettere a disposizione del piccolo schermo. Alessandra Mussolini, dunque, dopo un passato tutt’altro che remoto a parlare di politica, di welfare, di Destra e Sinistra, si ritrova a dover affrontare e fronteggiare Tina Cipollari fra un trono e un’esterna. Ormai la nuova vita di Mussolini è questa. Sapersi mettere a disposizione delle preferenze della platea televisiva: lasciare spazio a sorrisi e piccole schermaglie piuttosto che farsi trascinare in dibattiti infiniti con il destino del Paese sullo sfondo.

Lei ha dato il suo massimo nei talk show, ora vuole prendersi una piccola rivincita dimostrando che leggerezza non necessariamente significa superficialità. Alessandra Mussolini intende riscattarsi sotto un’altra veste. Anche per eliminare, come sta facendo da ormai sei anni, questa nomea di personaggio mediatico profondamente arcigno e scevro da qualsiasi emozione. Nel futuro prossimo televisivo prevarrà l’empatia e qualche stoccata in termini di sentimento e comportamenti particolarmente ammiccanti.

Da Palazzo Chigi a Cologno Monzese

È passata da Palazzo Chigi a Cologno Monzese: un cambiamento radicale in funzione di un avvenire volto alla spontaneità e alla costruzione di nuovi equilibri. La politica è l’arte del possibile, l’intrattenimento è l’arte dell’impossibile. Sul palco si può fare tutto in cambio dell’illusione di immortalità artistica.

La scalata di Alessandra Mussolini, in tal senso, è appena ricominciata con il placet dell’attuale regina di Mediaset. Maria De Filippi è pronta a rilanciare un piccolo grande pupillo, nella speranza che Alessandra Mussolini diventi un’altra scommessa vinta e un ulteriore asso nella manica.