Tina Cipollari sbarca sul Nove: che ruolo avrà nella Corrida di Amadeus

Era ormai un po’ di tempo che si parlava della possibilità di Tina Cipollari di prendere parte a un altro programma lontano dai canali Mediaset. Adesso la conferma è arrivata proprio dal padrone di casa della Corrida, Amadeus, che in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spiegato in che veste vedremo l’opinionista di Uomini e Donne.

Nel corso della scorsa stagione televisiva la Cipollari era stata tra gli ospiti di Belve, migrando di fatto momentaneamente su Rai 2 e adesso farà lo stesso, sbarcando su Nove, nel programma La Corrida.

Amadeus parla di Tina Cipollari e annuncia cosa farà nel suo show

Mercoledì 5 novembre La Corrida tornerà su Nove con Amadeus e il conduttore ha promesso che dovremo aspettarci tantissime novità. Tra queste c’è la presenza di Tina Cipollari che vestirà un ruolo inedito per lei. L’opinionista sarà il giudice per la prima puntata e – proprio come ha detto il padrone di casa – c’è da aspettarsi di tutto.

I giudici cambieranno ogni puntata e, al momento, è stato reso noto solo il nome di Tina Cipollari, la sua presenza, dunque, dovrebbe essere legata solo all’appuntamento del 5 novembre, non si tratterebbe di un impegno completo. Il programma sarà in diretta e questo renderà tutto ancora più sorprendente. Amadeus, nella sopracitata intervista, ha parlato della famosa opinionista di Canale Cinque, spiegando come con lei potrebbe accadere qualsiasi cosa.

“È un personaggio istrionico che può dire qualsiasi cosa, quindi sono curioso di scoprire il suo approccio con i dilettanti. Poi siamo in diretta, questo rende tutto più vero!”, queste le parole di Amadeus. Tina Cipollari è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, immaginarla fuori da quel contesto è qualcosa di difficile, ma sicuramente con la sua simpatia e la grande sincerità, riuscirà a sorprendere anche in questo nuovo ruolo di giudice.

Del resto nel daiting show di Maria De Filippi lei commenta quello che vede e a La Corrida dovrà fare qualcosa di simile e, visto che i protagonisti sono quasi sempre personaggi eccentrici, c’è da aspettarsi che la Cipollari potrebbe dire qualsiasi cosa. E’ conosciuta proprio per la sua “lingua” e negli anni a Uomini e Donne non ha praticamente risparmiato nessuno, sarà molto divertente vederla su un altro canale, alle prese con i dilettanti dello show di Amadeus.

Il conduttore ha poi parlato di quanto sia legato a questo format, spiegando di essere cresciuto con La Corrida, quando veniva trasmesso solo alla radio. Per questo condurlo è per lui una grande soddisfazione, ha sottolineato come sia uno show che faccia parte della storia della televisione italiana e proprio per questo non vuole stravolgerlo eccessivamente. Poi ha aggiunto come ci si deve comportare con i dilettanti: “(…) Non devono mai essere derisi. Ridiamo con loro, non di loro“.