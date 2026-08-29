Grande Fratello Vip, la nuova edizione è un richiamo al passato: da Marina La Rosa a Jonathan Kashanian, l’ennesima passerella di “vecchie glorie”

Il Grande Fratello Vip non esce più dall’operazione nostalgia. Il programma funziona, quindi Mediaset continua a investire sul reality show più longevo del piccolo schermo. Berlusconi, però, si era raccomandato: “Nuove storie con un appeal diverso per creare una narrazione meno trash e più profonda”. Queste parole, pronunciate nella conferenza stampa di qualche anno fa, quando Mediaset annunciava i palinsesti, avrebbero dovuto mettere in guardia Alfonso Signorini che rischiava di non essere confermato alla conduzione del programma.

Ora le dinamiche sono diverse, ma il problema resta: Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo l’affaire Corona, il GFVip è stato nuovamente affidato a Ilary Blasi, il cast tuttavia soffre delle stesse pecche del recente passato. Si va a pescare sempre tra gli stessi volti e con il medesimo riscontro. La storia del Grande Fratello è nota: ci sono alcuni personaggi diventati simbolo del reality, quando il GF non annoverava ancora i personaggi famosi.

Grande Fratello Vip, nuova edizione tra ritorni e vecchie conoscenze

Signori e signore nessuno diventati qualcuno negli anni grazie alla trasmissione di Canale 5. Non appena il reality show di Mediaset, per rinnovarsi, ha iniziato a chiamare e coinvolgere in quello che è – ancora oggi – a tutti gli effetti un esperimento sociale anche i vip, il valore aggiunto poteva e doveva essere richiamare qualche concorrente del passato diventato un personaggio noto proprio passando dalla porta rossa di Cinecittà.

La dinamica poteva funzionare per un anno o due, dopo il terzo anno che i telespettatori vedono sempre lo stesso schema si rischia di scadere nella banalità televisiva. Richiamare, come è accaduto quest’anno, Marina La Rosa (che aveva fatto faville negli anni Duemila) a distanza di 26 anni a cosa serve? Il format non ne giova, soprattutto perché gli affezionati hanno già visto altre vecchie glorie dello show rapportarsi nuovamente al reality.

Da Marina La Rosa a Guendalina Tavassi: i “nuovi” volti del reality

Quindi la carta dell’operazione nostalgia è già stata usata. Ricordiamo recentemente anche il ritorno di Patrick Ray Pugliese. Un altro simbolo della trasmissione che si è rimesso in gioco nella versione vip del reality all’interno delle passate edizioni. Oggi, oltre a Marina La Rosa, torna anche Jonathan Kashanian che si è distinto nell’edizione del GF 2004. Senza contare la vip Carmen Di Pietro che aveva già partecipato al GFVip del 2017. Tutte queste persone sono state richiamate ancora per far partire la prossima edizione del programma, in onda verosimilmente a settembre.

Ilary Blasi, nel promo, lascia trasparire un alone di mistero. L’unica sorpresa della trasmissione è la data di inizio perché a oggi l’impressione è di assistere a un dejavù che non passa mai. Il Grande Fratello, sia nella versione vip che in quella nip, ha senso e mordente se ci sono nuove dinamiche e altrettanti caratteri a contatto. Noi sappiamo già come si comportano Marina La Rosa e Jonathan Kashanian perchè li conosciamo, li abbiamo visti in un passato tutt’altro che remoto. Stesso discorso per Guendalina Tavassi.

Operazione nostalgia o accanimento?

Quindi è impossibile sperare di veder concretizzare nuovi schemi sociali o interazioni. I caratteri sono quelli e le reazioni anche. L’effetto nostalgia potrebbe diventare una ennesima “minestra riscaldata” che non giova a nessuno: sia al pubblico, sia a chi fa il programma. In primis è necessario dire e sottolineare che non si giudica mai qualcosa senza averla prima vista, quindi l’auspicio è quello di essere smentiti con i fatti. Tuttavia, prima ancora di cominciare, è possibile constatare che – per un altro anno – anziché innovazione a livello di casting, all’interno del GFVip, troviamo un usato sicuro che spiazza piuttosto che invogliare.

Il sentiment del programma dovrà essere trascinato, com’è accaduto in buona parte della scorsa edizione, dalle parole pungenti di Selvaggia Lucarelli e le analisi di Cesara Buonamici. Certamente, però, il casting di questa stagione (anche se deve ancora iniziare tutto) è stato fatto in maniera sommaria. Un copia-incolla tra le passate edizioni di un format che, come aveva sottolineato Pier Silvio Berlusconi, per esistere e resistere deve rinnovarsi.

La prova del nove

L’edizione 2026 del format, però, sembra andare nella direzione opposta. Un Amarcord che rischia di agevolare l’effetto boomerang, qualche sorpresa – a questo punto – potrebbe darla lo Share con numeri che nessuno si aspetterebbe. Neppure coloro che si apprestano, ancora una volta, ad entrare nella casa di Cinecittà. Per alcuni, forse troppi, non si tratta di un semplice ritorno. Somiglia quasi a un cambio di residenza.