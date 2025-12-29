Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Grande Fratello

Dopo le accuse di Fabrizio Corona e la denuncia per revenge porn, il conduttore chiude i suoi social ufficiali e sospende i suoi impegni professionali con Mediaset. L’azienda prende atto e avvia verifiche interne: il futuro del GF adesso è tutto da scrivere.

Si arricchisce di nuovi sviluppi il clamoroso caso che riguarda Alfonso Signorini e la prossima edizione del Grande Fratello VIP.

Signorini, spento e autosospeso

Dopo le accuse ufficializzate con “Falsissimo – Il prezzo del successo”, il format online con cui Fabrizio Corona ha promesso di svelare i presunti segreti dei protagonisti dello showbiz, il conduttore ha preso due drastiche decisione: ha chiuso i suoi social ufficiali, che da ieri sono senza aggiornamenti e non raggiungibili dagli utenti. Poi ha comunicato la sua decisione di autosospendersi da qualsiasi attività pubblica con Mediaset: niente conduzioni, niente ospitate. Una decisione della quale al momento la rete ha preso atto.

Le accuse di Corona

In due puntate dedicate ad Alfonso Signorini, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto “sistema” costruito intorno al conduttore del “Grande Fratello”: scambi di messaggi, foto intime e rapporti personali con alcuni ragazzi poi entrati – o comunque molto motivati – a entrare nella casa di Cinecittà.

Corona ha mostrato chat, immagini, testimonianze, facendo nomi e cognomi e coinvolgendo anche ex concorrenti come Antonio Medugno. Il risultato è stato un enorme polverone mediatico, con titoli che hanno travolto Signorini ben oltre i confini del gossip televisivo e hanno subito acceso il dibattito sui metodi del format e sul confine fra inchiesta e spettacolarizzazione.

La reazione di Signorini

Di fronte a quelle puntate, Signorini non è rimasto a guardare. Il conduttore ha incaricato il suo legale di presentare una denuncia nei confronti di Corona per revenge porn, contestando la diffusione di materiale a sfondo intimo e chiedendo che la vicenda venga chiarita nelle sedi giudiziarie. L’inchiesta si è aperta, Corona – i cui uffici sono stati perquisiti a lungo così come la sua abitazione – è stato ascoltato dai pm e il caso è finito al centro delle cronache giudiziarie, con la promessa da parte della difesa del conduttore di portare “elementi sorprendenti” a propria discolpa.

Sul piano personale, però, il colpo si è fatto sentire. Ieri è scomparso il profilo Instagram di Signorini: niente post, niente stories, nessun commento pubblico. Una scelta che, secondo fonti vicine al conduttore e anche secondo le parole di Valeria Marini, sarebbe il segno di quanto il giornalista sia rimasto ferito e provato dall’ondata di accuse e dal “fango” rovesciato sulla sua immagine.

L’autosospensione

Ad alzare ulteriormente l’asticella è arrivata la decisione di autosospendersi da tutti gli impegni in corso con Mediaset. A comunicarla sono stati i nuovi legali del conduttore, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che parlano di “campagna calunniosa e diffamatoria” orchestrata con il chiaro obiettivo di distruggerne onorabilità e carriera.

Per difendersi, spiegano i legali del conduttore, Signorini si “vede costretto” a uno stop cautelativo. Una scelta che vuole da un lato tutelare lui e le persone coinvolte, dall’altro non trascinare ulteriormente i programmi Mediaset dentro il ciclone mediatico. In parallelo, gli avvocati annunciano azioni non solo contro Corona, ma anche contro sponsor, siti, motori di ricerca e canali web che – a loro giudizio – amplificano contenuti diffamatori traendone visibilità e ritorni economici.

Mediaset prende atto

Dal quartier generale di Cologno Monzese è arrivata una nota ufficiale: Mediaset “accoglie” la decisione di Signorini, ribadendo il dovere di tutelare l’integrità delle proprie attività e la reputazione di gruppo quotato in Borsa. Tradotto: nessuna rottura frontale, ma una presa d’atto di uno stop che consentirà all’azienda di prendere tempo e di muoversi, come viene sottolineato, solo “sulla base di elementi oggettivi e fatti verificati”.

Nello stesso comunicato Mediaset ricorda a tutti i propri volti e collaboratori l’obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico: correttezza, responsabilità, trasparenza. E aggiunge che sono in corso “accertamenti e verifiche” per garantirne il rispetto. Una formula istituzionale, ma che rende l’idea: la vicenda Signorini è ormai un dossier sensibile anche per il gruppo.

Il futuro del Grande Fratello

Il Grande Fratello, intanto, resta al centro di ogni ragionamento. Da anni Signorini è il volto del reality, non solo come conduttore ma anche come “regista” editoriale di dinamiche, cast e linea narrativa. La sua autosospensione apre inevitabilmente il dossier sul futuro del programma: le opzioni sono tutte sul tavolo, da quella di una nuova conduzione, a una pausa forzata della trasmissione, a una sospensione in attesa dell’esito delle indagini prima di qualsiasi scelta?

Di ufficiale, per ora, non c’è nulla. Ma è difficile immaginare che a Cologno non si stiano valutando piani alternativi, in uno scenario in cui il marchio “GF” resta forte ma ha bisogno di difendersi da accuse che chiamano in causa direttamente il meccanismo delle selezioni e il rapporto con i concorrenti.

Social, opinione pubblica e immagine

La scomparsa di Signorini dai social e il suo ritiro dagli studi Mediaset raccontano anche un’altra faccia della vicenda: quanto il giudizio dell’opinione pubblica, alimentato da video virali e format digitali, possa incidere sulla vita di un professionista televisivo. Nel giro di poche settimane il direttore editoriale di “Chi” e storico opinionista dei salotti tv è passato dal commentare gli scandali degli altri a essere lui stesso al centro di un caso che intreccia gossip, diritto di cronaca, privacy e responsabilità dei media.