Selvaggia Lucarelli sbarca all’Isola dei Famosi: il colpaccio Mediaset

Diverse le novità che hanno coinvolto la nuova edizione de l’Isola dei Famosi 2025, un’edizione che non ha riscosso il successo atteso nonostante il cambio di conduzione, affidata alla bravissima Veronica Gentili, e con un’opinionista d’eccezione come Simona Ventura. Quest’ultima conosce bene le dinamiche del format e sa come gestire alcune situazione. Eppure il reality dei naufraghi non ha dato i risultati sperati e ha faticato a battere la programmazione delle rete di concorrenti. I vertici Mediaset sono intervenuti per dare una svolta al format: hanno doppiato l’appuntamento settimanale e anticipato la finale. Questo per cercare di coinvolgere di più il pubblico.

Inoltre la scorsa settimana è stato invitato un ospite speciale a sostegno di uno dei naufraghi. Giuseppe Cruciani è intervenuto per commentare la puntate e per far sentire il suo affetto all’amico Adinolfi. Ora Mediaset ha fatto un altro colpaccio e ha invitato un volto discusso e amato della tv. Visti i risultati positivi a livello di ascolti prodotti dalla presenza di Cruciani nella puntata del 16 Giugno ci sarà un altro personaggio che torna nello studio de L’Isola dei Famosi dopo ben 22 anni.

Lei è Selvaggia Lucarelli, attualmente giudice di Ballando con le stelle e volto Rai consolidato. Giornalista e anche opinionista, Selvaggia è spesso ospiti dei salotti Rai, ma questa volta ha detto si a Mediaset. A confermare la sua presenza a L’Isola dei Famosi la stessa Lucarelli che sul suo profilo Instagram ha rivelato di aver accettato l’invito di Veronica Gentili. Selvaggia presenzierà per commentare la puntata, i vari atteggiamenti dei naufraghi e i confronti, ma a quanto pare avrà anche un ruolo specifico.

Selvaggia Lucarelli: “Torno all’Isola dei Famosi”

“E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento che fu la prima epica edizione dell’Isola. Stasera torno a fare un’incursione nell’Isola di Veronica Gentili. Questa volta, però, il (quasi) marito me lo porto da casa”. Così ha postato sui social l’opinionista che gode di ampia credibilità, ma non manca di ricevere critiche. Il riferimento al “quasi marito” è voluto e ricorda il suo incontro con Laerta Pappalardo, padre di suo figlio, conosciuto proprio dietro le quinte della prima edizione del reality dei naufraghi.

Com molta probabilità Selvaggia sosterrà uno dei concorrenti, come ha fatto Cruciani per Adinolfi, anche lei farà il tifo per un naufrago. Per il momento non è noto per chi. Tuttavia la sua presenza alla puntata darà quel quid in più al reality e lo renderà vivace. Sicuramente gli ascolti premieranno la scelta della dirigenza Mediaset di avere in opinionista occasionale che affianchi Simona Ventura.

Isola dei Famosi 2025, chi lascia l’isola tra Frezza, Balestieri e Teresanna?

Le anticipazione della puntata del 16 Giugno non sono prive di sorprese. I tre concorrenti in nomination sono Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese: uno dei tre lascerà l’Honduras. Ci saranno diverse sfide speciali finalizzate a conquistare premi ambiti tra i naufraghi, tra cui il cibo e in molti sono determinati a conquistarsi il titolo di leader.

Infine, in vista della finale ci saranno le nomination, che saranno sempre più agguerrite, e i confronti vivaci. Alla fine del reality mancano poche puntate e solo alcuni dei naufraghi riusciranno ad arrivare fino in finale. La puntata si annuncia emozionante e ricca di colpi di scena. Veronica Gentili e gli ospiti in studio cercheranno di coinvolgere i telespettatori in tutte le dinamiche dell’Isola.