Giganti – I protagonisti della storia: 4 puntate speciali su Rete4, si comincia con Papa Wojtyla

Giganti – I protagonisti della storia è un viaggio televisivo di quattro episodi condotto da Toni Capuozzo, il cronista porta i telespettatori alla riscoperta di quattro figure che hanno cambiato il mondo.

Toni Capuozzo torna a fare ordine nella storia. La prerogativa del giornalista e conduttore è proprio questa: divulgare la storia contemporanea con un occhio diverso tra il reportage e la narrativa televisiva. Lo ha fatto negli anni con qualsiasi formato avesse avuto a disposizione, recentemente ricordiamo anche il suo documentario su Silvio Berlusconi dopo la scomparsa del Patron Mediaset. Lo stesso garbo e la medesima cura saranno al centro di un nuovo ciclo di approfondimenti dal titolo: “Giganti – I protagonisti della storia”.

Il senso di questo programma è raccontare quattro volti che hanno cambiato la storia mondiale, all’interno di quattro episodi specifici. Si comincia domenica 30 agosto 2026 con Papa Giovanni Paolo II. Il Pontefice buono che ha fatto cadere, metaforicamente con l’aiuto della sua parola, il muro di Berlino cambiando la chiesa nelle profondità più intime. Toni Capuozzo andrà nei luoghi che hanno visto maturare Papa Wojtyla fino a portarlo al soglio pontificio.

Toni Capuozzo racconta i “giganti” della storia

Un excursus fatto di narrazioni, aneddoti e curiosità specifiche. L’altra prerogativa del cronista di Rete4 è circondarsi di personalità che possano arricchire gli aneddoti e le particolarità di un racconto. In questo caso specifico Capuozzo si avvale de il cardinale Stanisław Dziwisz, del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, dello storico e saggista Andrea Riccardi e del vaticanista Fabio Marchese Ragona.

Tutte personalità che hanno conosciuto, studiato e approfondito la figura di Karol Wojtyla arrivando a determinare le sue peculiarità di riferimento ecclesiastico prima e grande comunicatore poi. Il format andrà anche nei luoghi che ha attraversato il Pontefice nel corso del proprio pontificato con testimonianze che somigliano a cartoline da sottolineare ogni volta, all’interno dei singoli passaggi catodici. Si comincia con Giovanni Paolo II, le prossime settimane avranno altri personaggi da indagare e scrutare nell’intimo fra indagine giornalistica e racconto documentaristico.

Un viaggio tra ricordi e approfondimento

Il valore aggiunto di questi speciali è il tipo di linguaggio utilizzato: si evince tutto il rispetto dei temi trattati, ma anche la modernità espositiva con cui bisogna fare i conti. Un vero e proprio salto di qualità per la redazione Videonews che ha curato ogni estratto di questo viaggio televisivo. Fonti, riferimenti e cenni storici da conservare per approfondire ogni passaggio come se fossimo al cospetto di una vera e propria traversata. La voce narrante e le interviste di Capuozzo renderanno tutto più appetibile. Non resta, dunque, che farsi trovare all'”imbarco”: appuntamento domenica 30 agosto 2026, in prima serata, su Rete4. Prossima fermata: Wadowice, Polonia.