Tommaso Labate sbarca su Rete4 con RealPolitik: quando parte, i dettagli

La serata di Rete 4 si sta preparando ad accogliere un nuovo volto che entrerà nelle case degli italiani, Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Labate infatti è pronto a condurre un talk show tutto suo, battezzato RealPolitik.

La novità non è passata inosservata e la notizia lanciata da Davide Maggio sta facendo il giro del web. Per il giornalista la rete ha riservato un posto speciale nella programmazione del mercoledì sera, con l’obiettivo di dare vita a un prodotto originale e distintivo nel panorama dei talk show italiani. L’attesa è già alta tra i telespettatori e gli addetti ai lavori, curiosi di vedere come il giornalista tradurrà la sua esperienza e il suo stile diretto in un programma di prima serata.

RealPolitik: un nuovo format su Rete 4

Nella programmazione serale di Rete 4 spicca un nuovo format che prenderà il via mercoledì 17 settembre. Una data che segnerà l’esordio di RealPolitik e l’ingresso di Labate nella conduzione stabile. Allo stesso tempo inizia anche un nuovo capitolo per la rete, sempre alla ricerca di format innovativi in grado di distinguersi in un mercato televisivo sempre più competitivo.

La trasmissione avrà come scenario Roma, con alcune riprese realizzate in diretta dal Palatino. Il progetto nasce dall’esperienza e dalle risorse di diverse realtà editoriali interne e collaterali, sfruttando anche competenze maturate in programmi noti come Pomeriggio Cinque e Zona Bianca. Quest’ultimo, condotto da Giuseppe Brindisi, osserverà una pausa stagionale per far spazio al nuovo talk show, una scelta strategica per valorizzare la pluralità dei contenuti informativi offerti dalla rete.

Ciò che distingue RealPolitik dagli altri talk è la struttura pensata per offrire approfondimenti senza cadere nel dibattito eccessivamente acceso che caratterizza molti programmi simili. Sarà privilegiata l’analisi dei retroscena, un’ampia varietà di ospiti e l’uso di dati e sondaggi per stimolare la riflessione, evitando posizioni politiche troppo marcate. L’obiettivo dichiarato dai produttori è creare un format dedicato ad un pubblico curioso, in grado di consolidarsi come appuntamento fisso nel palinsesto di Rete4. Dietro il progetto c’è anche il supporto di Elastica, agenzia che negli ultimi anni ha ampliato il proprio ruolo nel management televisivo, curando l’immagine, le apparizioni e la gestione delle opportunità per diversi giornalisti e opinionisti.

Nato a Cosenza il 26 novembre 1979 Tommaso Labate è cresciuto a Marina di Gioiosa Ionica, si diploma al liceo classico di Locri e si laurea con lode in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi sul Caso Moro. Inizia la carriera giornalistica nel 2004 a Il Riformista, dove rimane fino al 2012, collaborando poi con testate come Vanity Fair, l’Unità e il Corriere della Sera. È noto per scoop politici rilevanti, come le anticipazioni sulle mosse di Matteo Renzi e sulla rielezione di Giorgio Napolitano. Labate è anche opinionista in diversi talk show Rai, LA7 e Mediaset, e tifoso dell’Inter protagonista di Tiki Taka.