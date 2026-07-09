Il colpo dell’estate: Milo Infante trasloca a Mediaset e rivoluziona Retequattro

Il telemercato televisivo mette a segno uno dei colpi più spiazzanti della stagione calda. Milo Infante saluta definitivamente la Rai e si prepara a diventare uno dei pilastri della nuova offerta editoriale di Cologno Monzese. L’indiscrezione, lanciata da Davide Maggio, delinea uno scenario in cui l’ex conduttore di Ore 14 non si limiterà a un inserimento soft, ma assumerà un ruolo da assoluto protagonista nel palinsesto di Retequattro, sdoppiando la sua presenza tra il daytime e la prima serata.

L’operazione riflette la volontà di Pier Silvio Berlusconi di blindare l’identità della terza rete commerciale, focalizzandola sempre di più sul racconto in tempo reale della cronaca e dell’attualità. Per farlo, il Cavaliere ha scelto un volto solido, abituato a presidiare le fasce orarie più complesse con uno stile asciutto, diretto e fortemente identitario. Una mossa strategica che priva l’azienda pubblica di un traino importante e che punta a intercettare una fetta di pubblico fortemente legata all’approfondimento giornalistico.

Dal mattino al prime time: come cambiano i palinsesti dal 24 agosto

La vera sorpresa della gestione Infante riguarda l’orario del suo debutto, fissato per lunedì 24 agosto 2026. Il giornalista prenderà il controllo della fascia mattutina, precisamente dalle 11:00 alle 13:00, posizionandosi strategicamente a cavallo del TG4 delle 11:55. Si tratta di una sterzata radicale per Retequattro: quella porzione di palinsesto, storicamente dominata dalle repliche rassicuranti di Tempesta d’amore e de La signora in giallo, viene di fatto smantellata per lasciare spazio al flusso di notizie, ai dibattiti in studio e alle inchieste sul territorio.

Il raddoppio, tuttavia, è previsto per il prime time. A Infante verrà affidata la prima serata del martedì, uno slot storicamente competitivo che si è liberato in seguito allo slittamento di Bianca Berlinguer al mercoledì. Nonostante i rumors della vigilia avessero ipotizzato un suo clamoroso inserimento nella mattinata di Canale 5, la scelta di Retequattro appare la più coerente con il background del conduttore. La sfida è lanciata: anticipando i tempi della ripartenza autunnale, Mediaset prova a fidelizzare il pubblico prima di tutti gli altri, ridisegnando gli equilibri dell’informazione catodica.