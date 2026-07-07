Rivoluzione ad Amici? Verso la ventiseiesima edizione tra ipotesi di restyling e addii storici

Il traguardo del quarto di secolo è stato brillantemente superato con la vittoria del cantautore Lorenzo Salvetti, ma il futuro del talent show più longevo della televisione italiana potrebbe non somigliare affatto al suo passato. Dietro le quinte di Canale 5 si starebbero infatti compiendo alcune riflessioni cruciali sulla struttura del format.

A lanciare l’indiscrezione è l’esperto Gabriele Parpiglia, il quale ha tratteggiato uno scenario che, se confermato, rappresenterebbe una svolta radicale per la creatura di Maria De Filippi, mossa dalla necessità di rispondere a un mercato discografico e televisivo in costante mutamento.

Addio alla striscia quotidiana e alla convivenza: l’ipotesi di un format più snello

Il fulcro della trasformazione risiederebbe nella cancellazione di due pilastri storici del programma: l’appuntamento con il daytime pomeridiano e l’esperienza della “casetta”. Per anni, la narrazione quotidiana delle lezioni, delle dinamiche personali e della convivenza forzata tra i ragazzi ha rappresentato la spina dorsale del reality, fidelizzando il pubblico ben oltre le esibizioni sul palco. Rinunciare alla striscia delle ore 16:00 significherebbe asciugare la struttura dello show, concentrando l’attenzione esclusivamente sugli appuntamenti del fine settimana e riducendo la componente puramente voyeuristica che ha caratterizzato le ultime stagioni.

Nuovi profili per i banchi della scuola: spazio ad artisti già avviati

L’altra grande novità riguarderebbe la selezione dei protagonisti. L’orientamento della produzione potrebbe spostarsi dalla ricerca del talento totalmente grezzo ed esordiente verso profili già parzialmente consolidati nell’industria musicale o della danza. L’obiettivo sarebbe quello di accogliere professionisti che hanno già all’attivo pubblicazioni, contratti o esperienze di rilievo (sulla scia dello stesso percorso di Salvetti, già visto a X Factor), ma che necessitano della straordinaria cassa di risonanza della rete ammiraglia Mediaset per compiere il definitivo salto di popolarità. Una strategia che blinderebbe la qualità delle performance e l’appeal commerciale dei brani sulle piattaforme di streaming, adattando la scuola più famosa d’Italia alle nuove e spietate regole della discografia moderna.