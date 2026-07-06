Enrico Mentana e Francesca Fagnani: scompare l’amata cagnolina Bice. Sui social il doloroso addio del direttore del TgLa7 e della conduttrice di “Belve”, che ringrazia i medici per le cure degli ultimi giorni.

Un dolore profondo e personale: il lutto di Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Nelle ultime ore, Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno condiviso sui social la dolorosa perdita di Bice, la loro adorata cagnolina. La notizia ha suscitato un’immediata ondata di affetto da parte di colleghi, telespettatori e follower.

Il saluto social e il ringraziamento ai medici

I due giornalisti hanno scelto la via della sobrietà e della commozione per comunicare il proprio lutto. Il direttore del TgLa7 ha affidato a Instagram un messaggio brevissimo ma denso di significato, definendo il legame con il proprio animale come un sentimento eterno.

Poco dopo, anche la conduttrice di Belve ha voluto esprimere il proprio sgomento per la scomparsa del cane, sottolineando come la sofferenza legata a questa perdita sia intima e lacerante. Nel suo post, il volto della Rai ha accennato a giorni difficili e complessi trascorsi all’interno di una struttura sanitaria della Capitale, dove la cagnolina è stata assistita fino all’ultimo nel tentativo di salvarle la vita.

Francesca Fagnani ha dedicato parole di profonda gratitudine al personale sanitario dell’ospedale veterinario che ha seguito il caso, elogiando la dedizione e l’empatia dimostrate dall’equipe medica e, in particolare, da uno degli specialisti che si è preso cura del piccolo animale. Il messaggio si è concluso con l’augurio per il tradizionale viaggio oltre il “ponte dell’arcobaleno”, un pensiero che unisce virtualmente tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza di perdere un compagno a quattro zampe.