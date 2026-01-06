Dal domani, 7 gennaio, tornano i programmi di punta di Maria De Filippi su Canale 5: Uomini e Donne e Amici riprendono dopo la pausa natalizia, rivoluzionando il palinsesto pomeridiano

Mediaset, torna Maria De Filippi e cambia il palinsesto: cosa succede con Uomini e Donne e Amici nel daytime

Dopo la tradizionale pausa natalizia, Maria De Filippi torna a dominare il palinsesto di Canale 5 con i suoi programmi di punta. Da domani, 7 gennaio, riprendono infatti gli appuntamenti quotidiani con Uomini e Donne e Amici, mentre sabato 10 gennaio partirà la nuova stagione di C’è Posta per Te.

Il ritorno della regina della tv italiana rivoluziona completamente la programmazione pomeridiana e serale del Biscione.

Uomini e Donne: il ritorno dopo l’Epifania

Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda domani alle 14.45, riprendendo la sua storica collocazione pomeridiana dopo la lunghissima pausa natalizia con la grande attesa per un tronista che deve fare la sua scelta

L’ultima puntata prima della pausa era andata in onda venerdì 19 dicembre, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come proseguiranno le storie del Trono Classico e del Trono Over.

Tra le anticipazioni più attese, la scelta di Flavio Ubirti che andrà in onda nelle primissime puntate del nuovo anno. Così come anche Cristiana Anania sembra ormai vicinissima alla sua scelta. Nel Trono Over, invece, Gemma Galgani tornerà a confrontarsi con Mario Lenti dopo che lui è uscito con una nuova dama e l’ha baciata, mentre si segnalano nuove e accese discussioni accese tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori.

Amici riparte con il daytime e il pomeridiano domenicale

Anche Amici 25 riprende domani con il daytime in onda alle 16.25 subito dopo Uomini e Donne. Il pomeridiano della domenica è programmato per domenica prossima sempre dalle 14 su Canale 5, portando gli spettatori nel cuore della competizione tra cantanti e ballerini che si contendono l’accesso a un Serale ormai sempre più vicino.

C’è Posta per Te: ventinove edizioni di emozioni

A completare il trittico dei programmi di Maria De Filippi, C’è Posta per Te che tornerà sabato prossimo, 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 con la sua ventinovesima edizione. Il people show più amato della tv italiana si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera, capace di regalare emozioni tra storie di riconciliazioni, amori ritrovati e sorprese speciali.

Tra gli ospiti annunciati ci sono Stefano De Martino, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini e Federica Pellegrini. Non mancheranno anche presenze internazionali, già annunciati gli attori turchi di La Forza di una Donna : Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yağtu.

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5

Con il ritorno dei programmi di Maria De Filippi, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dal 7 gennaio subisce una completa rivoluzione rispetto alla programmazione natalizia. Ecco il nuovo schema orario:

14.00: Io sono Farah (versione mini)

14.45: Uomini e Donne

16.10: La Forza di una Donna

16.25: Amici (daytime)

16.55: Dentro la Notizia

18.40: Caduta Libera