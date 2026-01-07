Fabrizio Corona su Netflix: arriva la docuserie “Io sono notizia” in cinque episodi

Da venerdì 9 gennaio sulla piattaforma Netflix il racconto senza filtri dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: dall’impero del gossip a Vallettopoli, fino al format “Falsissimo” che ha scoperchiato la clamorosa indagine sul Grande Fratello e su Alfonso Signorini

A due giorni dall’uscita è stato diffuso il trailer di “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, la docuserie in cinque episodi che arriverà su Netflix il 9 gennaio. Un racconto senza filtri che attraversa l’era berlusconiana, l’avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana, dipingendo l’affresco di un Paese che dagli anni ’90 a oggi ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality.

Il trailer: “Sotto il seggiolino di Carlos c’erano 100mila euro”

Il trailer si apre con una frase pronunciata dallo stesso protagonista, l’ex paparazzo e agente fotografico: “Io ho un’idea del mondo in cui non esiste il bene. Non credo in nulla”. Ma non è l’unica rivelazione shock: nel trailer Corona racconta anche un episodio legato all’infanzia del figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric: “Sotto il sedile della sua macchinina c’erano 100mila euro in contanti”, dice ridendo, testimonianza di un periodo in cui il denaro era l’unico metro di giudizio dell’affetto e del successo.

La visione degli autori: tragicommedia di un antieroe

“Raccontare Fabrizio Corona significa accettare una sfida narrativa complessa: come si racconta l’uomo più sovraesposto d’Italia, colui che ha fatto della propria vita un reality show permanente?” – spiegano in una nota il regista e autore Massimo Cappello e l’autrice Marzia Maniscalco di Blum Media House, produttrice del contenuto diviso in cinque puntate – “il nostro obiettivo non è stato quello di giudicare il personaggio, né di assolvere l’uomo, ma di indagare le terre di confine: tra il bene e il male, tra realtà e finzione”.

Gli autori hanno scelto i toni della tragicommedia per raccontare un’esistenza sempre sopra le righe: “Abbiamo cercato la leggerezza non per sminuire le vicende, ma per portare lo spettatore a riflettere con il sorriso. Perché la vitalità disperata di Fabrizio, quell’abilità di trasformare la caduta in spettacolo e il dolore in aneddoto, riesce sempre, anche nei momenti più drammatici, a trasformare la tragedia in una commedia umana”.

Dall’impero con Lele Mora alla caduta con Vallettopoli

Nato a Catania nel 1974, figlio del giornalista visionario Vittorio Corona che ha dato un importante contributo all’editoria commerciale e alla tv degli anni ’80 lavorando per molti anni in Mediaset, Fabrizio cresce con l’ossessione di dimostrarsi all’altezza. Dove il padre – scomparso a 59 anni nel 2007 al termine di una lunga malattia – sosteneva che il bene supremo del lavoro giornalistico fosse mostrare la verità, il figlio rivendica il business della notizia. Al fianco di Lele Mora, Corona costruisce negli anni ’90 un impero basato sulla vendita delle vite altrui, trasformando il gossip in un’arma di potere.

Fino all’inchiesta Vallettopoli: l’accusa di estorsione trasforma il golden boy in un nemico pubblico. Nel 2015 arriva la condanna definitiva dalla Cassazione a 13 anni e 2 mesi per reati continuati. Ma proprio questa caduta segna la nascita definitiva del personaggio, svelando un uomo capace di trasformare la propria esistenza in uno spettacolo disperatamente vitale.

La rinascita con “Falsissimo”

Dal 2021 agli arresti domiciliari, Corona crea diversi prodotti on line. DillingerNews, una sorta di agenzia giornalistica che insegue la concorrenza a Dagospia, il canale di Roberto D’Agostino, ma soprattutto il canale YouTube Falsissimo, dove propone inchieste, interviste e scoop sul gossip con stile provocatorio. Il format, che ha recentemente scatenato il caso Alfonso Signorini con accuse di un presunto “sistema” di favori sessuali al Grande Fratello, ha riportato l’ex re dei paparazzi al centro dell’attenzione mediatica.

Tra le oltre 20 interviste e contributi nella docuserie figurano Marianna Aprile, Mauro Coruzzi (Platinette), Lele Mora, Nina Morić, Marysthell Polanco, Francesca Persi, Marco Travaglio e Costantino Vitagliano.

Il trailer