Effetto Domino, il docu-reality sulle emozioni di Infinity LAB presentato al Giffoni: è disponibile su Mediaset Infinity

Cinque episodi, cinque emozioni e trenta ragazzi coinvolti in un esperimento psicologico e narrativo: la serie di Marco Cortesi e Mara Moschini è in esclusiva sulla piattaforma

Rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa, invidia. Cinque emozioni universali, scomode, che tutti conosciamo e pochi sanno davvero gestire, sono al centro di Effetto Domino, il nuovo docu-reality firmato Infinity LAB e Mediaset presentato oggi al Giffoni Film Festival nella sezione Giffoni Impact!, e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity.

La serie in cinque episodi — uno per ciascuna emozione — è ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, coppia autoriale già dietro produzioni come Green Storytellers, Fango e Testimon, che con questo progetto unisce divulgazione, storytelling e sperimentazione sociale in un formato inedito. Protagonisti sono 30 ragazzi che non si conoscono tra loro, coinvolti in un percorso psicologico e narrativo costruito attorno a domande che raramente trovano spazio nella conversazione quotidiana: come si manifesta davvero la rabbia? Che cosa scatena l’ansia? Perché proviamo gelosia? In che modo il senso di colpa e l’invidia influenzano le nostre scelte?

Il cuore del format è un gioco di carte. Ogni carta contiene una domanda pensata e accuratamente calibrata da un team di psicologi e psicoterapeuti per stimolare un confronto sincero e profondo: si parte dalle domande “rompi il ghiaccio” e si arriva alle sfide in cui i partecipanti devono immedesimarsi negli altri. Carta dopo carta, il gioco diventa un catalizzatore di empatia, ascolto e consapevolezza emotiva, e le puntate si costruiscono attraverso testimonianze autentiche e confessioni intime che indagano l’origine e l’impatto delle emozioni che più condizionano la vita di tutti i giorni.

Il progetto è prodotto da Infinity LAB — il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti — in collaborazione con Mediaset per il Futuro, il programma di sensibilizzazione su temi di interesse sociale e ambientale del gruppo, nell’ambito della campagna crossmediale dedicata all’educazione affettiva. La serie ha inoltre una genesi particolare: è stata realizzata grazie a una campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation — un modello produttivo dal basso perfettamente coerente con lo spirito partecipativo del format.

E proprio la partecipazione è stata la cifra della presentazione al Giffoni, che si è trasformata in un esperimento dal vivo. Davanti a una platea di circa 150 giovani tra i 18 e i 25 anni, dopo la visione di un estratto della serie, sono state proiettate sullo schermo cinque card, una per ciascuna emozione del docu-reality: i ragazzi sono stati invitati a condividere in tempo reale i propri vissuti e stati d’animo, dando vita a un dialogo aperto e immediato con la psicologa presente in sala, che ha risposto alle domande e analizzato le reazioni dell’auditorio offrendo una chiave di lettura delle dinamiche affettive emerse.

«Se conoscessimo meglio le nostre emozioni e imparassimo a gestirle, potremmo essere più felici? Per quanto banale, è stata questa la domanda che ha portato alla nascita di Effetto Domino», racconta Cortesi. E il riscontro più inatteso è arrivato dalle scuole: «Non appena la serie è giunta su Mediaset Infinity abbiamo ricevuto numerosi feedback che non ci saremmo mai aspettati: quello di decine e decine di insegnanti di scuole medie e superiori da tutta Italia. Ci hanno raccontato di come gli episodi fossero diventati un vero e proprio strumento didattico: i ragazzi e le ragazze, vedendo i loro coetanei raccontarsi ed emozionarsi di fronte alle telecamere, hanno fatto lo stesso in classe, iniziando così un dialogo sull’educazione affettiva».

Tutti e cinque gli episodi di Effetto Domino sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.