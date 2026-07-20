Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria: Matano favorito, spunta Panatta

A Ballando con le stelle si muovono già le prime pedine in vista della nuova edizione, attesa in autunno su Rai 1. Milly Carlucci starebbe ragionando su una vera rivoluzione in giuria dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli.Il nome più forte è quello di Alberto Matano, indicato tra i favoriti per una delle sedie

A Ballando con le stelle si muovono già le prime pedine in vista della nuova edizione, attesa in autunno su Rai 1. Milly Carlucci starebbe ragionando su una vera rivoluzione in giuria dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli.

Il nome più forte è quello di Alberto Matano, indicato tra i favoriti per una delle sedie al tavolo dei voti.

L’indiscrezione, lanciata da Affariitaliani.it, non ha ancora conferme ufficiali dalla Rai. Ma qualcosa, dietro le quinte, sembra muoversi. E non riguarderebbe una sola casella.

Ballando con le Stelle, Matano verso la giuria dopo l’addio di Lucarelli

Il nome più caldo resta quello di Alberto Matano, volto de La vita in diretta e ormai presenza fissa nel sabato sera di Ballando con le stelle. Nelle ultime stagioni il giornalista ha seguito la gara da bordo campo, nel ruolo di commentatore e custode del tesoretto, entrando in scena nei momenti decisivi con uno stile più misurato che polemico.

Ora potrebbe fare il passo successivo: sedersi in giuria, al posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli. L’addio della giornalista, stando alle voci circolate nelle ultime settimane, sarebbe legato ai nuovi impegni televisivi: da settembre viene indicata come possibile opinionista al Grande Fratello Vip e poi alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, registrata nelle Filippine.

Una doppia strada che renderebbe complicata la permanenza nel programma di Milly Carlucci, dove Lucarelli è stata per anni una figura centrale, spesso divisiva, capace di spostare la discussione dalla pista ai social in pochi minuti. L’eventuale arrivo di Matano in giuria, se confermato, avrebbe una logica chiara: non sarebbe un volto estraneo, ma una promozione interna.

Il pubblico di Rai 1 lo conosce già, i concorrenti anche. Il suo tono potrebbe portare al tavolo una linea meno ruvida rispetto a quella di Lucarelli, ma non necessariamente più morbida. Chi segue il programma sa bene che il tesoretto è spesso diventato uno dei momenti più discussi della serata, tra sguardi, battute e mezze frasi lasciate sospese. “Farebbe un salto dalla poltrona occupata da anni alla sedia della giuria”, ha scritto il portale, parlando di una trattativa ancora da chiudere.

Panatta in corsa per Zazzaroni, Presta possibile custode del tesoretto

La possibile scossa, però, non si fermerebbe a Selvaggia Lucarelli. Anche la posizione di Ivan Zazzaroni nella giuria di Ballando con le stelle non sarebbe del tutto blindata. Tra i nomi valutati ci sarebbe Adriano Panatta, ex campione di tennis e personaggio televisivo dai toni diretti, già visto tra sport, intrattenimento e talk. Un ingresso che cambierebbe l’equilibrio del tavolo, portando una sensibilità sportiva diversa da quella del direttore del Corriere dello Sport.

Per storia personale e carattere, Panatta sarebbe un nome in linea con la tradizione del programma, che negli anni ha sempre mescolato giudizio tecnico, televisione e personalità forti. La giuria di Ballando non si limita a valutare passi e postura: crea racconto, accende confronti, orienta anche le reazioni del pubblico da casa. Per questo l’eventuale arrivo dell’ex tennista peserebbe non solo sul cast, ma anche sul clima della trasmissione. Al momento, comunque, si resta nel campo delle indiscrezioni. Nessuna conferma è arrivata da Viale Mazzini o dalla produzione.

Un’altra casella da seguire è quella che potrebbe liberare proprio Alberto Matano a bordo campo. In pole, secondo la stessa ricostruzione, ci sarebbe Lucio Presta, manager televisivo e marito di Paola Perego, pronto a tornare davanti alle telecamere dopo esperienze passate nel mondo dello spettacolo, compresi i trascorsi da ballerino a Fantastico.

Il suo nome, se confermato, darebbe al ruolo di custode del tesoretto un taglio diverso, più legato ai meccanismi della tv. Resterebbero invece salde, almeno nelle voci attuali, le presenze di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, due punti fermi del programma. Smith è da anni il riferimento tecnico più riconoscibile per il pubblico, Mariotto resta la voce più imprevedibile tra giudizi e battute.

Attorno a loro, però, la nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe cambiare volto. La sensazione è che Milly Carlucci stia cercando un equilibrio delicato: rinnovare abbastanza da far parlare del programma, senza toccare troppo una formula che resta uno dei marchi forti del sabato sera di Rai 1.