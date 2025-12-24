Fabrizio Corona in procura a Milano: le accuse a Signorini e il nodo del revenge porn

Una querela per revenge porn, un fascicolo aperto in procura a Milano e un interrogatorio durato oltre un’ora.

È il quadro giudiziario in cui, in queste ore, si muove Fabrizio Corona, indagato per “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” dopo la denuncia presentata da Alfonso Signorini, conduttore delle ultime edizioni del Grande Fratello.

Alfonso Signorini vs Fabrizio Corona

Al centro del procedimento ci sono le immagini e le chat mostrate da Corona nel suo format online “Falsissimo”, in cui l’ex agente fotografico ha parlato di un presunto “sistema Signorini” legato ai casting del Grande Fratello e a come alcuni concorrenti venivano scelti piuttosto che scartati.

Al momento, però, le certezze sono poche e le cautele sono d’obbligo. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a seguito della querela del conduttore, mentre eventuali altri filoni – relativi a ipotesi di abusi o a condotte diverse dal revenge porn – potranno prendere forma solo quando le denunce annunciate da alcuni protagonisti saranno effettivamente depositate e valutate dai magistrati. Spetterà alla procura, e non alle dichiarazioni pubbliche, stabilire se e quali reati possano essere configurati.

Lo show davanti al tribunale e il peso delle parole

All’uscita dal palazzo di giustizia, Corona ha trasformato ancora una volta il corridoio del tribunale e piazzale antistante il Tribunale in un palcoscenico mediatico, parlando di “oltre cento testimonianze già raccolte” e di “numerose denunce già pronte contro il conduttore”.

Corona è stato molto chiaro su quello che ha riferito ai magistrati in un colloquio che, ha sottolineato, lui stesso aveva chiesto dopo la perquisizione di qualche giorno fa nella sua abitazione e nei suoi uffici: “Ho parlato per tre minuti del revenge porn e per un’ora dei reati che, secondo me, ha commesso Alfonso Signorini. Ho fatto i nomi ai pm, ho raccontato tutto. Ci sono più di cento testimonianze, le abbiamo messe anche a verbale. Non potevo essere più chiaro di così…”

Corona vs Signorini, accuse e ipotesi

Le sue parole, rilanciate in diretta da telecamere e social, si innestano sulla scia delle puntate di “Falsissimo” dedicate al caso, viste da milioni di utenti. Da un lato c’è il diritto di cronaca – che andrà misurato con attenzione anche sul fronte della divulgazione di materiale sensibile – dall’altro il rischio di un processo parallelo, condotto a colpi di video e conferenze stampa, mentre l’indagine formale è ancora nelle prime fasi. Ma Corona è molto sicuro del fatto suo: “Le mie accuse non sono fittizie, sono precise, circostanziate e provate. Se i magistrati decidono di fare il loro mestiere e gli prendono il cellulare trovano Sodoma e Gomorra”.

Quanto alla motivazione alle spalle della denuncia Corona ha deciso di sgomberare il campo da alcune illazioni che vedono nei suoi rapporti testi con Signorini e con Mediaset la principale spinta a farsi avanti: “Non è vendetta. Dopo aver letto il suo ultimo libro mi sono detto che aveva un bel coraggio… Da lì ho cominciato a fare telefonate, a recuperare materiale. Ne ho un sacco.”

“Le regole valgono per tutti”

Corona ha chiesto in modo molto eloquente che alla perquisizione subita ci sia un seguito altrettanto evidente: “Da me sono venuti con 14 agenti. Se dopo la querela non vanno a fargli una perquisizione, mi lego qui davanti al Tribunale. Lui ricopre un ruolo troppo importante e rilevante, e vuole sempre passare da persona pulita, al di sopra di qualsiasi bassezza e sospetto. Non puoi cercare di adescare e proporre l’ingresso in un programma così, ci sono regole e devono valere per tutti”.

Gli esposti delle associazioni e i nodi dei casting televisivi

A spingere il caso oltre il perimetro dello scontro personale sono arrivati anche gli esposti presentati da Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che hanno chiesto a procura, Agcom e Garante privacy di fare chiarezza sui presunti “meccanismi opachi” nei casting dei reality. Le associazioni richiamano i principi di trasparenza e correttezza che devono valere non solo per i programmi in onda, ma anche per la selezione di chi prova ad entrarvi.

In questa cornice, le accuse che emergono da chat, racconti e testimonianze – tutte da verificare – vengono lette come possibile spia di un sistema più ampio, in cui si intrecciano rapporti di potere, aspirazioni al successo televisivo e utilizzo di dati personali. Per ora, però, siamo sul terreno delle ipotesi: eventuali profili penalmente rilevanti dovranno essere individuati e circoscritti dai pm, anche alla luce della normativa sui servizi audiovisivi e sulla protezione dei dati.

Un caso delicato tra giustizia, tv e social

“Ha aperto un vaso di Pandora. Io voglio che si sappia tutto….” conclude Corona. Il procedimento in corso a Milano mette a contatto tre piani molto diversi: quello giudiziario, con l’indagine per revenge porn e le possibili nuove ipotesi di reato; quello televisivo, che riguarda il ruolo di un volto di primo piano del piccolo schermo e i meccanismi di accesso ai reality; e quello, ormai inevitabile, dei social, dove il racconto del caso corre ben più veloce dei tempi della giustizia.

In mezzo restano le persone coinvolte – chi accusa, chi si difende, chi valuta se presentare denuncia – e un’esigenza di fondo: distinguere con nettezza tra ciò che è già provato, ciò che è oggetto di indagine e ciò che, al momento, è solo materia di narrazione. Le prossime mosse della procura diranno se la vicenda resterà circoscritta al reato di revenge porn contestato a Fabrizio Corona o se si aprirà davvero, come lui auspica, un capitolo più ampio sui confini tra potere televisivo, consenso e tutela dei diritti individuali.