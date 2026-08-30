Natalia Estrada, dal successo al cinema alla ribalta in Mediaset: oggi ha cambiato vita grazie all’equitazione, i motivi del ritiro dalle scene

Natalia Estrada è un personaggio televisivo e un’attrice molto nota grazie alla partecipazione al film di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone. Nei primi anni Duemila si è ritirata dalle scene cinematografiche e televisive per darsi all’equitazione: oggi ha un maneggio in Piemonte.

Natalia Estrada è nota per una scena televisiva e cinematografica che l’ha consegnata alla storia. Il ballo di Flamenco durante Il Ciclone, l’opera di Leonardo Pieraccioni l’ha resa artisticamente immortale. Infatti la donna, nata in Spagna ma stabile in Italia per moltissimo tempo, è legata profondamente al regista e interprete toscano con cui ha avuto – in passato – subito un ottimo rapporto: lesse il copione del suo primo film in taxi e accettò la parte senza esitazione. Dal successo nelle sale del 1996, dopo l’esordio promettente nel 1992 con Il Gioco delle Coppie, è arrivata la ribalta televisiva.

Estrada è stata presa da Mediaset con Silvio Berlusconi che, tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, ha saputo costruirgli programmi su misura. La partecipazione a La Sai L’Ultima? (tra le tante trasmissioni che ha fatto) l’ha resa ancor più riconoscibile agli occhi della platea televisiva. Gigi Sabani, Enzo Iacchetti e Gerry Scotti. Tutte personalità che l’hanno conosciuta e hanno potuto affrontare un pezzo di strada professionale insieme a lei.

Natalia Estrada, dal Gioco delle Coppie a Il Ciclone

Claudio Lippi è una delle persone a cui la Estrada è rimasta legata maggiormente. In termini di affetto e stima. A prescindere dai rapporti di conoscenza e confidenza stabiliti a Cologno Monzese, Natalia Estrada ha sempre mostrato grande professionalità. Sorriso, duttilità e grande capacità di adattamento. Canta, balla, recita. Infatti di film ne ha fatti più di qualcuno, oltre a Il Ciclone. Celebre la sua presenza nella commedia Olè, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme e Biagio Izzo nel cast, per la regia di Carlo Vanzina. Successivamente nei primi anni Duemila, l’abbiamo vista in serie tv come Il Mammo e qualche cameo.

Dal 2010 in poi Natalia Estrada ha scelto di cambiare vita, la televisione non la soddisfaceva più. Andava alla ricerca di emozioni forti, ricordi intensi e quindi insieme al compagno Drew Mischianti ha fondato un’accademia di equitazione – la Ranch Academy – in Piemonte. Precisamente a Cortazzone, in provincia di Asti. Nella patria dello spumante, Natalia Estrada insegna la monta da cowboy in perfetto stile americano e non solo. Oltre a queste peculiarità ci sono corsi specifici per grandi e piccini.

L’addio alla tv e la Ranch Academy

Il cavallo è una passione coinvolgente a qualsiasi età, infatti l’accademia di Natalia Estrada e il compagno forma professionisti del settore che possono poi continuare la disciplina dell’equitazione anche a livello agonistico. Abbiamo visto più di qualche suo allievo imporsi nelle ultime edizioni di Piazza di Siena, tra le manifestazioni più importanti a livello equestre, e non solo. Insomma, oggi l’attrice ha appeso il mestiere al chiodo per reinventarsi in una professione che la soddisfa maggiormente. In grado di darle quel che, forse, la televisione aveva perso ai suoi occhi.

L’ultima volta che il pubblico tv l’ha vista in diretta è stato qualche mese fa. In occasione dei 30 anni de Il Ciclone, Fabio Fazio ha intervistato Leonardo Pieraccioni. Durante la chiacchierata, Natalia Estrada ha mandato un video saluto all’amico ed ex collega: “Sono profondamente grata – ha raccontato – di essere ancora associata a questo capolavoro intramontabile”.

Una nuova vita

Natalia Estrada considera ormai tv e cinema un capitolo chiuso, ma tutto quel che ha fatto e condiviso non lo rinnega. Anzi, i suoi sono ricordi piacevoli che ogni tanto riaffiorano proprio come stimoli improvvisi durante salite e discese in sella a un cavallo. La sua attività, dopo il successo tra gli anni ’90 e il 2000, è ripartita di slancio. Anzi, al galoppo.