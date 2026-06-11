“Caro Presidente, ti racconto”: l’omaggio di Mediaset a Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa

Il palinsesto televisivo si ferma per un tributo corazzato, una scelta editoriale di peso che unisce l’intero network sotto un’unica, grande narrazione.

In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset ha deciso di celebrare il proprio Fondatore con un documento giornalistico e intimo unico nel suo genere. Venerdì 12 giugno, la programmazione del Biscione vivrà un momento di rottura totale: lo speciale “Caro Presidente, ti racconto” andrà infatti in onda in modalità simulcast, a reti unificate, occupando contemporaneamente tutti i canali del digitale terrestre del Gruppo.

Non si tratterà del classico documentario agiografico o di una semplice carrellata di filmati di repertorio. L’operazione, fortemente voluta dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e curata dai vertici dell’informazione di Cologno Monzese, si configura come un vero e proprio spartiacque stilistico, capace di intrecciare la memoria storica con le complessità del presente, i ricordi più privati con le grandi riflessioni sul nostro tempo.

Il format: il dialogo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere

Il cuore pulsante dello speciale è rappresentato da un espediente narrativo di forte impatto emotivo e giornalistico: un dialogo introspettivo, quasi sospeso nel tempo, tra una delle firme più autorevoli di Videonews, Toni Capuozzo, e la figura del Cavaliere, attraverso un uso sapiente di immagini d’archivio inedite, fotografie storiche e scritti privati.

La cornice: la regia di Burchielli sul Lago di Como

Per ospitare un racconto così denso e stratificato, la produzione ha scelto una scenografia naturale di straordinaria suggestione e fortemente simbolica. L’intero speciale è infatti ambientato nella magnifica cornice di Villa del Balbianello, l’edificio storico del FAI che sorge a Lenno, a picco sulle acque del Lago di Como.

Si tratta di una location tutt’altro che casuale: un luogo profondamente amato da Silvio Berlusconi, che ne apprezzava la riservatezza, l’architettura settecentesca e la bellezza senza tempo, e che spesso sceglieva come rifugio lontano dai palazzi della politica e della televisione.

La delicata transizione tra i ricordi del passato e le immagini del presente è stata affidata alla regia di Roberto Burchielli, un professionista che ha legato il suo nome a importanti produzioni televisive e d’inchiesta.

“Caro Presidente, ti racconto” si preannuncia così come l’evento televisivo della settimana, un omaggio aziendale e familiare che punta a registrare il picco di ascolti della stagione, blindando l’identità profonda di una Mediaset che, pur guardando al futuro, non dimentica le proprie radici creative e imprenditoriali.