Maschi Veri 2 arriva su Netflix il 7 ottobre 2026: le principali novità della serie fra trama e cast

Gli spagnoli fanno quello che gli italiani avrebbero dovuto cominciare a mettere in atto molto tempo fa. In Spagna, precisamente, si elaborano serie televisive senza il timore reverenziale di toccare qualche nervo scoperto. Non si tratta di paura delle possibili ripercussioni o della censura spicciola, che è quasi sempre un’utopia ma pende come una spada di Damocle sugli aspiranti autori, è una questione di estro e capacità. Occorre avere qualcosa da dire, nonostante tutto.

La principale preoccupazione degli spagnoli, quando si mettono a lavorare a un prodotto seriale, non è capire se quel determinato progetto piacerà o non piacerà al pubblico. Ciò che conta, nello specifico, è se una serie effettivamente racconta la realtà circostante oppure impreziosisce un concetto di vero alterato e spesso fuori contesto. Ecco perché un prodotto come Machos Alfa funziona. Prima di essere vero, è spaventosamente credibile.

Maschi Veri torna su Netflix con la nuova stagione

Per questo, in Italia, non essendo – nella maggior parte dei casi – arrivati a una simile consapevolezza, si può solo prendere esempio. Allora Netflix rielabora Machos Alfa e tira fuori Maschi Veri. Il successo della prima stagione, di quello che a tutti gli effetti è un remake della serie spagnola, ha convinto gli autori a replicare. Si torna in streaming con Maschi Veri 2. C’è anche una data di riferimento: il prossimo 7 ottobre 2026. Le riprese e il montaggio sono ormai in archivio. Occorre soltanto capire cosa aspettarsi. Nello specifico al centro della storia ci saranno ancora Francesco Montanari, Maurizio Lastrico, Pietro Sermonti e Matteo Martari che interpreteranno nuovamente Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi.

La prima stagione ha dimostrato che le certezze di quattro uomini, sull’essere uomini, sono state lentamente distrutte e i protagonisti del girato hanno dovuto adeguarsi ai tempi. Un nuovo concetto di uomo, meno “tossico” e più empatico, alla ricerca di nuove certezze e altrettanti punti fermi in un costante cambiamento impossibile da evitare. La seconda stagione di Maschi Veri parte dalla consapevolezza che qualche passo avanti i quattro amici, con le rispettive moglie e compagne, lo abbiano fatto. Tuttavia, aver imparato cosa conta davvero – nell’epoca del nuovo maschio alfa – non vuol dire aver effettivamente introiettato i capisaldi della contemporaneità.

Cosa cambia nel cast

Proprio su questi equivoci si fonderà la nuova serie che arriverà su Netflix. Sempre all’insegna della commedia e degli equivoci, con un pizzico di romanticismo lasciando spazio persino a qualche emozione. La profondità delle riflessioni, così come le suggestioni aggiuntive, la garantisce un cast corale composto anche da nomi femminili importanti: Thony nel ruolo di Tiziana, Sarah Felberbaum come Ilenia, Laura Adriani nei panni di Daniela, Alice Lupparelli come Emma, Nicole Grimaudo nel ruolo di Federica.

Il gruppo, tuttavia, sarà destinato a espandersi con l’ingresso di Carolina Crescentini, nei panni di Simona, Silvia D’Amico in quelli di Paola e Ilenia Pastorelli come Tecla. A rinfoltire la parte maschile della serie arrivano Alessio Boni, che interpreterà Giordano, e Giancarlo Commare nei panni di Augusto.

Machos Alfa in salsa tricolore

La “famiglia” di Maschi Veri si allarga così come gli intrecci narrativi del progetto. Ci saranno molti più risvolti su cui lavorare dal punto di vista emotivo fra sorrisi, colpi di scena e persino la giusta dose di pathos. Insomma, la ricetta vincente arriva dalla Spagna, ma anche gli italiani quando ci si mettono sanno fare la differenza. Machos Alfa, in salsa tricolore, è tutta da guardare.