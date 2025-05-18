Netflix, tutti pazzi per Macho Alfa: la trama
Machos Alfa ha fatto impazzire tutti su Netflix. Uscita nel 2022, racconta la storia di quattro amici negli anni Ottanta.
Su Netflix è disponibile una serie tv – prodotta nel 2022 – che è intitolata Machos Alfa, ormai arrivata alla terza stagione e che racconta in modo brillante l’idea del “maschio tossico” in una società in cui si parla molto di cultura patriarcale. Un aspetto – questo – che viene vissuto nella vita quotidiana, e che ci porta a riflettere su quali siano i limiti del mondo in cui viviamo. Questo prodotto mette quindi al centro della storia quattro amici, nati e cresciuti negli anni Ottanta e quindi figli del concetto di mascolinità. Il 21 maggio uscirà anche il remake italiano che si chiama Maschi Veri e che, composto da otto episodi, vede come protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti.
La trama di Macho Alfa
Il significato della serie
Nel guardare le puntate del prodotto Netflix spagnolo, ci si pone soprattutto una domanda: “Cosa vuol dire essere uomini?” . A tal proposito, hanno commentato gli ideatori Alberto e Laura Caballero. “Da sempre definiamo la mascolinità in base a ciò che un uomo non vuole essere” – hanno risposto loro – “Di conseguenza, la sua figura di riferimento è l’eroe solitario e insensibile che vive mille avventure senza impegnarsi con niente e con nessuno». «Essere uomo, è davvero un privilegio? Oppure siamo semplicemente intrappolati nelle aspettative della mascolinità?”.