Netflix, tutti pazzi per Macho Alfa: la trama

Su Netflix è disponibile una serie tv – prodotta nel 2022 – che è intitolata Machos Alfa, ormai arrivata alla terza stagione e che racconta in modo brillante l’idea del “maschio tossico” in una società in cui si parla molto di cultura patriarcale. Un aspetto – questo – che viene vissuto nella vita quotidiana, e che ci porta a riflettere su quali siano i limiti del mondo in cui viviamo. Questo prodotto mette quindi al centro della storia quattro amici, nati e cresciuti negli anni Ottanta e quindi figli del concetto di mascolinità. Il 21 maggio uscirà anche il remake italiano che si chiama Maschi Veri e che, composto da otto episodi, vede come protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti.

La trama di Macho Alfa

La serie spagnola racconta quindi la storia di Pedro, Luis, Raul e Santi, quattro uomini sulla quarantina. Si sta per avvicinare la fine del patriarcato e, proprio nel mezzo di una crisi di mascolinità, gli amici si devono abituare alla loro nuova realtà, nella quale le donne vengono sempre più inserite in ogni ambito e a ciascun livello. La società diventa egualitaria e con nuove regole che li fanno cadere nella confusione e nel caos. Questa nuova situazione li mette infatti a disagio, e loro non sono ancora abituati a rinunciare alla propria “mascolinità tossica”, tanto che diventano sempre più insicuri e fragili, costretti ad affrontare una situazione di equilibrio tra i sessi.

L’idea della serie è appunto venuta fuori dopo la fine della pandemia Covid. I fratelli Alberto e Laura Caballero – insieme ai co-sceneggiatori Daniel Deorador e Araceli Alvarez de Sotomayor – hanno voluto approfittare della situazione per partorire una nuova serie tv. Machos Alfa è quindi stato annunciato per la prima volta nel mese di marzo 2022, rendendo nota la messa in onda di 10 episodi da 30 minuti su Nertflix. Qualche tempo dopo è invece stato rivelato il cast ed è stata confermata la fine delle riprese.