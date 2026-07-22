RoboCop torna: Prime Video conferma la nuova serie con James Wan

Dopo una lunga fase di sviluppo, la nuova incarnazione televisiva di RoboCop ha ricevuto il via libera definitivo. La serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios insieme a Blumhouse Atomic Monster e debutterà in esclusiva su Prime Video, anche se al momento non è stata comunicata una data di uscita.L’ordine comprende otto episodi e rappresenta uno dei tentativi più

Dopo una lunga fase di sviluppo, la nuova incarnazione televisiva di RoboCop ha ricevuto il via libera definitivo. La serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios insieme a Blumhouse Atomic Monster e debutterà in esclusiva su Prime Video, anche se al momento non è stata comunicata una data di uscita.

L’ordine comprende otto episodi e rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi di riportare sullo schermo il personaggio nato nel film diretto da Paul Verhoeven. La produzione intende recuperare non soltanto l’impianto action e fantascientifico del franchise, ma anche la componente satirica e politica che rese il lungometraggio originale un punto di riferimento del genere.

RoboCop, la trama della nuova serie: di cosa parlerà

La premessa diffusa da Amazon MGM Studios riprende gli elementi fondamentali della storia. In un futuro dominato dal potere delle grandi aziende tecnologiche, un conglomerato convince le autorità cittadine ad affidare parte della sicurezza pubblica a un agente robotico.

La macchina, tuttavia, non è un semplice automa: al suo interno sopravvive la coscienza di un poliziotto morto in servizio. Da questo conflitto tra programmazione, memoria e identità umana dovrebbe nascere il nucleo drammatico della serie.

Non è stato ancora chiarito se il protagonista si chiamerà nuovamente Alex Murphy, né se la produzione seguirà la continuità dei film precedenti oppure costruirà un universo narrativo autonomo. La sinossi ufficiale conferma però la volontà di preservare il concetto centrale della saga.

Peter Ocko sarà showrunner e sceneggiatore, James Wan ed Ed Neumeier tra i produttori

La responsabilità creativa è stata affidata a Peter Ocko, che ricoprirà i ruoli di sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Ocko ha maturato una lunga esperienza nella serialità statunitense, lavorando a produzioni come Lodge 49 e Pushing Daisies. La scelta suggerisce l’intenzione di non limitare il progetto a una sequenza di scene d’azione, ma di sviluppare personaggi, conflitti morali e una narrazione capace di sostenere il formato episodico.

La presenza di uno showrunner con esperienza in racconti seriali complessi potrebbe rivelarsi fondamentale. Il mondo di RoboCop offre infatti materiale sufficiente per esplorare il rapporto tra istituzioni pubbliche, aziende private, automazione, sorveglianza e progressiva perdita dell’identità individuale.

Tra i nomi più importanti coinvolti nella produzione figura James Wan, regista e produttore conosciuto per franchise come Saw, Insidious e The Conjuring. Wan parteciperà come produttore esecutivo attraverso Blumhouse Atomic Monster insieme a Michael Clear e Rob Hackett.

Il suo coinvolgimento non implica necessariamente che dirigerà uno degli episodi. Al momento, infatti, non è stato annunciato alcun regista. La sua esperienza nella costruzione di universi cinematografici e nella gestione di produzioni di genere resta comunque un elemento significativo.

Ancora più rilevante per gli appassionati storici è il ritorno di Ed Neumeier, co-sceneggiatore e co-creatore del film del 1987. Anche Michael Miner, che scrisse il lungometraggio originale insieme a Neumeier, figura tra i produttori esecutivi indicati nell’annuncio della serie.

La presenza degli autori originali può contribuire a mantenere un collegamento autentico con lo spirito dell’opera di Verhoeven, evitando che RoboCop venga ridotto a una generica proprietà intellettuale da aggiornare per il mercato dello streaming.

Cast e data di uscita

Amazon MGM Studios non ha ancora comunicato il nome dell’attore che indosserà l’armatura di RoboCop. Non sono stati resi noti neppure il resto del cast, l’inizio delle riprese o la finestra prevista per il debutto.

Anche il tono rimane da definire. Una delle questioni centrali sarà capire se la serie recupererà la violenza esplicita, l’umorismo nero e la satira corrosiva del film di Verhoeven oppure adotterà un’impostazione più accessibile e tradizionale.

La presenza di Peter Ocko, James Wan ed Ed Neumeier rappresenta comunque un primo segnale incoraggiante. Il progetto sembra consapevole del fatto che l’identità di RoboCop non dipende soltanto dall’armatura o dalle sequenze d’azione, ma soprattutto dal contrasto tra ciò che resta di un essere umano e il sistema aziendale che pretende di possederlo.