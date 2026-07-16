Stranger Things compie 10 anni: ecco 10 curiosità per celebrare il fenomeno Netflix che ha cambiato la TV

Il 15 luglio 2016 debuttava su Netflix una serie che, almeno sulla carta, sembrava destinata a conquistare una nicchia di appassionati di fantascienza e horror. Dieci anni dopo, Stranger Things è diventata molto più di una semplice produzione televisiva: è un fenomeno culturale globale, un marchio miliardario e una delle serie più influenti dell’era dello streaming.

Ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, la storia ambientata nella tranquilla cittadina di Hawkins è riuscita a mescolare perfettamente nostalgia anni Ottanta, mistero, horror, avventura e fantascienza, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Nel corso delle cinque stagioni la serie ha raccolto circa 1,5 miliardi di visualizzazioni, entrando stabilmente tra i titoli più popolari nella storia di Netflix e dando vita a videogiochi, libri, spettacoli teatrali, merchandising e collaborazioni con centinaia di marchi internazionali.

Da serie TV a fenomeno mondiale

Quando uscì nel 2016 nessuno immaginava che Stranger Things avrebbe ridefinito il concetto stesso di franchise televisivo. Netflix non si è limitata a distribuire una serie di successo: ha costruito un universo narrativo capace di coinvolgere moda, musica, videogiochi, parchi a tema, fast food, giocattoli e persino campagne pubblicitarie con alcuni dei brand più famosi al mondo.

L’immaginario di Hawkins, del Sottosopra e del Demogorgone è diventato immediatamente riconoscibile, trasformando i protagonisti in vere icone della cultura pop contemporanea. Il successo della serie ha inoltre rilanciato l’interesse verso gli anni Ottanta, influenzando moda, arredamento, musica e perfino il linguaggio utilizzato sui social.

Le 10 curiosità che forse non conoscevi

1. La serie aveva un altro titolo

Prima di diventare Stranger Things, il progetto si chiamava Montauk, dal nome della cittadina di Long Island dove inizialmente sarebbe stata ambientata la storia. Successivamente i fratelli Duffer decisero di spostare tutto nella fittizia Hawkins, in Indiana.

2. I fratelli Duffer ricevettero decine di rifiuti

Prima di convincere Netflix, il progetto venne respinto da numerose case di produzione. Molti ritenevano che una storia con protagonisti dei bambini non avrebbe interessato il pubblico adulto.

3. Undici avrebbe dovuto avere pochissime battute

Il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown era stato pensato quasi esclusivamente come figura silenziosa. L’interpretazione dell’attrice convinse gli autori ad ampliare enormemente il suo ruolo.

4. Il Demogorgone non è nato nella serie

Il nome della celebre creatura deriva da Dungeons & Dragons. Sono proprio i ragazzi della serie a battezzare il mostro utilizzando uno dei personaggi del famoso gioco di ruolo.

5. Il Sottosopra è stato costruito con effetti pratici

Sebbene la CGI sia stata fondamentale, molti ambienti del Sottosopra vennero realmente realizzati sui set con vegetazione artificiale, lattice e migliaia di filamenti applicati manualmente per aumentare il realismo.

6. Kate Bush tornò in vetta alle classifiche grazie alla serie

Con la quarta stagione, “Running Up That Hill”, pubblicata nel 1985, è diventata nuovamente un successo mondiale quasi quarant’anni dopo la sua uscita, conquistando le classifiche di decine di Paesi.

7. Eddie Munson è diventato un’icona in pochissimi episodi

Comparso solamente nella quarta stagione, il personaggio interpretato da Joseph Quinn è entrato rapidamente nel cuore dei fan, diventando uno dei protagonisti più amati dell’intera saga.

8. Hawkins non esiste davvero

La cittadina è immaginaria. Le riprese esterne sono state effettuate principalmente a Jackson, nello Stato della Georgia, che negli anni è diventata meta di pellegrinaggio per migliaia di appassionati.

9. Ogni stagione rende omaggio ai grandi maestri degli anni Ottanta

Le influenze sono numerosissime: Steven Spielberg, Stephen King, John Carpenter, George Lucas, Ridley Scott, I Goonies, E.T., Nightmare e Alien. Più che inventare un nuovo linguaggio, la serie ha saputo fondere magistralmente i grandi classici dell’epoca.

10. Stranger Things è diventata un colosso del marketing

Negli anni Netflix ha realizzato centinaia di partnership commerciali con aziende di ogni settore, dai fast food ai prodotti alimentari, passando per abbigliamento, Lego, giochi da tavolo, bevande, cosmetici e persino esperienze immersive. Pochissime serie televisive possono vantare una capacità di coinvolgimento commerciale di questa portata.

Un’eredità che va oltre la televisione

A dieci anni dal debutto, Stranger Things rappresenta uno dei più grandi successi nella storia dello streaming. Ha dimostrato che una produzione originale poteva trasformarsi in un evento globale, capace di unire generazioni diverse e creare un immaginario condiviso in un’epoca dominata dalla frammentazione dei contenuti.

Con i suoi personaggi diventati iconici, una colonna sonora entrata nella cultura pop e un universo narrativo ormai riconoscibile in ogni parte del mondo, la serie dei fratelli Duffer ha lasciato un’impronta destinata a durare ben oltre la sua conclusione, confermandosi come uno dei prodotti televisivi più influenti degli ultimi vent’anni.