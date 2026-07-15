Forbidden Fruit, anticipazioni 13-17 luglio 2026: il matrimonio saltato e la vendetta di Halit

Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026 alle 14.05, mettono al centro il tracollo di Yildiz. Il suo matrimonio salta, stretto tra le mosse di Ender, i ricatti di Sahika e la vendetta di Halit, deciso a riprendersi famiglia e affari. La settimana corre tra cene cariche di tensione, sospetti e verità dette a mezza voce. Tutto nasce da un dubbio. Poi spuntano le prove. O qualcosa che ci va molto vicino.

Ender incastra Yildiz: spuntano le foto compromettenti

Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 13 al 17 luglio 2026, Ender torna a muoversi contro Yildiz con un piano rischioso. Vuole metterla con le spalle al muro e, per riuscirci, costruisce una trappola abbastanza credibile da trascinare dentro anche gli altri. Con l’aiuto di Caner, fa arrivare a Emir una versione falsa dei fatti: sarebbe stata Sahika a far seguire Yildiz e Kerim da un fotografo privato. Una storia comoda, preparata con cura. In realtà, dietro quelle foto compromettenti c’è un complice di Caner, usato per accendere i sospetti e spingere tutti verso lo scontro. All’inizio il piano sembra reggere.

Ender prova a tirare i fili senza esporsi troppo, come sa fare lei. Poi arriva l’invito di Kaya, che organizza una cena con Halit, Sahika e Yildiz per ringraziare la futura sposa di averlo scelto come testimone. Un gesto elegante, almeno in apparenza. Ma la tensione resta lì, sotto la superficie. Perché in quella casa nessuno dice davvero tutto quello che sa.

Halit ferma Kerim, l’affare tra Mert e Zehra vacilla

Sul fronte degli affari, Kerim e Mert si ritrovano nei guai proprio quando Halit decide di sospendere, anche se solo per poco, i poteri di firma di Kerim. Una mossa pesante, che suona come un avvertimento. Halit prova poi a minimizzare, parlando di una misura provvisoria. Ma il messaggio è chiaro. Kerim incassa, e il colpo si sente.

In Forbidden Fruit, anche una decisione d’ufficio può pesare come un tradimento. Intanto, dopo la prova dell’abito da sposa, Asuman segue Zehra e scopre un dettaglio decisivo: il misterioso investitore che la donna sta incontrando è proprio Mert. L’accordo rischia di saltare, ma i due riescono a convincerla a tacere promettendole un guadagno importante. Asuman ascolta, fa i suoi conti e sembra lasciarsi tentare. Del resto, nella soap turca, il silenzio non è quasi mai gratis.

Yildiz e Kerim, la verità viene a galla: Sahika ricatta Halit

Con le nozze sempre più vicine, Ender convince Yildiz a invitare Sahika alla tradizionale cerimonia dell’henné. L’idea è semplice: mostrarle sicurezza, toglierle spazio, magari disinnescarla. Un invito studiato, quasi una provocazione. Ma la situazione scappa presto di mano. Poco prima del matrimonio, Ender scopre che tra Yildiz e Kerim c’è davvero una relazione. Non era solo un sospetto costruito ad arte. La rivelazione cambia tutto.

Halit, però, sa già ogni cosa: Sahika lo sta ricattando usando proprio quelle prove, trasformando il segreto di Yildiz in un’arma. A quel punto, Halit ed Ender scelgono di mettere da parte i vecchi contrasti e di agire insieme. Non per perdonare. Per colpire. La loro alleanza nasce dalla convenienza, ma funziona subito: entrambi hanno un conto aperto con Yildiz e Sahika, ed entrambi sanno quanto possa crollare in fretta una reputazione dentro una famiglia potente.

Halit ed Ender sposati in segreto: Yildiz perde tutto

Il vero colpo di scena arriva nel giorno delle nozze, quando Halit ed Ender si presentano davanti agli invitati e annunciano di essersi sposati in segreto. Per Yildiz è un crollo in piena regola: in pochi istanti vede saltare il matrimonio e la posizione conquistata accanto ad Halit. La scena, secondo le anticipazioni, si consuma davanti a tutti. Parenti, ospiti, sguardi imbarazzati. Un’umiliazione pubblica difficile da mandare giù. Da lì la caduta diventa concreta. Yildiz viene cacciata dalla villa e minacciata di perdere anche la custodia del figlio.

Halit, intanto, passa ai fatti e le blocca tutte le carte di credito. Senza appoggi immediati, Yildiz trova rifugio in un hotel, dove capisce fino in fondo la portata della vendetta. Le puntate di Forbidden Fruit in onda dal 13 al 17 luglio 2026 si chiudono così con gli equilibri completamente ribaltati: Ender torna al centro della scena, Halit riprende il comando e Yildiz, forse per la prima volta dopo molto tempo, resta davvero sola. La soap turca è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.