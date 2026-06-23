Il dramma di Canfeza in “Racconto di una notte”: la trappola finisce nel peggiore dei modi

Il destino della protagonista di Racconto di una notte, la celebre serie turca della domenica sera di Canale 5, si fa sempre più cupo e complicato. La ricerca di emancipazione e indipendenza per Canfeza si trasformerà presto in un incubo giudiziario a causa di un inganno spietato. Stanca del distacco emotivo del marito Mahir, la giovane decide di prendere in mano le redini della propria vita e, nonostante il parere contrario dell’uomo, si mette alla ricerca di un impiego. L’obiettivo è avviare un’attività commerciale indipendente insieme alla fedele Sare e alla zia Gulizar, ma il loro entusiasmo si scontrerà con una realtà drammatica.

L’inganno degli investitori e l’arresto delle tre donne

Durante la ricerca di finanziamenti, le tre donne entrano in contatto con individui che si spacciano per investitori. Si tratta però di un vile ricatto: i malviventi offrono il denaro richiesto in cambio di prestazioni sessuali. La reazione di Canfeza, Sare e Gulizar è immediata e violenta: per difendersi dall’aggressione fisica e morale, colpiscono i malfattori con gli oggetti presenti nella stanza. Il paradosso si compie poco dopo quando gli stessi aggressori denunciano le donne per l’accaduto, facendole finire direttamente in prigione.

La reazione di Mahir di fronte all’arresto della moglie è cinica. Deciso a impartirle una dura lezione per avergli disobbedito, l’uomo sceglie di non intervenire subito, lasciandola dietro le sbarre per diverse ore prima di costringere i truffatori a ritirare l’esposto.

Il ritorno in libertà e la scoperta del giubbotto antiproiettile

Una volta fuori dal carcere, la tensione tra i coniugi raggiunge livelli altissimi. Canfeza inizia a mettere insieme i pezzi del puzzle legati al recente attentato in cui è rimasta ferita al braccio da un proiettile per salvare il consorte. La ragazza scopre infatti che Mahir, in quel frangente, indossava segretamente un giubbotto antiproiettile. Questo dettaglio fa nascere in lei il forte sospetto di un’alleanza nascosta tra il marito e il padre di lei, Kursat, finalizzata a colpire Rasit e Selim per vendicare la morte del vecchio Mehmet. Nonostante i dubbi sempre più fondati della moglie, Mahir sceglierà comunque di trincerarsi dietro il silenzio, portando avanti la sua doppia vita e la sua personale crociata all’insaputa di tutti.