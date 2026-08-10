Be My Sunshine, anticipazioni 10-14 agosto: Poyraz affronta Sinan per salvare Haziran

Be My Sunshine torna su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 agosto, alle 15:45, con una settimana ad alta tensione. Al centro delle nuove puntate c’è la ricerca di Haziran, rapita da Sinan sull’isola, e la corsa disperata di Poyraz per salvarla prima che sia troppo tardi. Nella dizi turca si passa dalla paura di tutti al tentativo, difficile e fragile, di rimettere insieme i pezzi: tra arresti, segreti di famiglia e sentimenti che tornano a complicare ogni cosa.

Haziran rapita, sull’isola scatta la caccia a Sinan

La settimana si apre con l’isola ancora sotto choc per il rapimento di Haziran, finita nelle mani di Sinan dopo giorni di tensione. La polizia avvia le ricerche, ma Poyraz non riesce a restare fermo. Decide di muoversi da solo, spegne il cellulare e sparisce dai radar. Una scelta che fa crescere l’angoscia di chi gli sta vicino. Anche Alper e Melisa provano a dare una mano: distribuiscono una foto di Sinan tra gli abitanti e nei luoghi di passaggio, sperando che qualcuno lo riconosca. È una corsa contro il tempo, fatta di attese, silenzi e notizie che non arrivano.

A soffrire più di tutti è Zeynep, travolta dalla paura per la figlia. La donna ha un malore e viene ricoverata in ospedale, mentre gli altri restano in sospeso, senza sapere davvero cosa fare. Le anticipazioni raccontano poi una scelta dolorosa: Zeynep decide di pagare il riscatto chiesto da Sinan pur di riportare Haziran a casa. Ma l’arrivo inatteso di Batu cambia ancora una volta il corso degli eventi. Sull’isola, ormai, nulla resta fermo a lungo.

Poyraz contro Sinan: faccia a faccia al molo e svolta drammatica

Nella puntata di martedì 11 agosto, Poyraz continua a cercare Haziran, mentre la polizia, con Latif e Fatih, si mette sulle tracce di Batu e Idil. Intanto Sinan arriva al molo con Haziran. Ad attenderlo c’è una barca, fatta arrivare da Kutay, per lasciare l’isola e far perdere le proprie tracce. È uno dei passaggi più tesi della settimana. Poyraz però riesce a fermarlo prima della fuga e lo affronta a viso aperto, costringendolo a fare i conti con quello che ha fatto.

Lo scontro non finisce con una semplice resa. Sinan prende una decisione estrema e si suicida, lasciando dietro di sé paura, dolore e molte domande. La parte più pericolosa della vicenda sembra chiudersi lì. Nel frattempo Latif e Fatih ritrovano Idil e Batu, e gli abitanti dell’isola possono tirare un primo sospiro di sollievo. Non è ancora serenità, però. È quella calma pesante che arriva dopo un incubo, quando tutti parlano piano e cercano di capire cosa sia appena successo.

Dopo l’incubo, Kutay viene arrestato e Haziran sceglie Poyraz

Dopo la morte di Sinan, sull’isola si prova a ripartire. Latif chiede a Biricik di organizzare una festa, quasi un modo concreto per riportare le persone in strada, tra luci, tavoli e musica. Zeynep resta accanto a Haziran, ancora scossa, mentre Aliye e Ayten si occupano di Poyraz. Quello che è successo ha lasciato segni profondi, ma ha anche stretto alcuni legami. Più nei gesti quotidiani che nelle grandi parole.

La minaccia, però, non è del tutto alle spalle. Poyraz e Haziran cercano un modo per incastrare Kutay, sospettato di avere un ruolo pesante in tutta la vicenda. Alla fine ci riescono: Kutay viene arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’incendio al Boutique Hotel e del rapimento di Haziran. Durante la festa, il clima cambia ancora. Poyraz confessa di nuovo i suoi sentimenti e Haziran accetta di restare sull’isola al suo fianco. Batu, invece, saluta Idil e torna a Istanbul per curarsi. Un addio, forse. O forse solo una pausa.

Amori in bilico, segreti di famiglia e tensioni al Boutique Hotel

Nelle puntate di giovedì 13 e venerdì 14 agosto, Be My Sunshine sposta l’attenzione sui rapporti rimasti in sospeso. L’arrivo dei genitori di Alper e Melisa complica una storia già piena di dubbi: Melisa si chiede se sia davvero pronta a pensare a una vita con lui. Anche Idil attraversa giorni difficili, segnata dall’assenza di Batu e divisa tra il tentativo di dimenticarlo e l’idea di partire per cercarlo. Intanto Fatih fa un passo importante e chiede ufficialmente a Nehir la mano di Selma. La risposta positiva apre per la coppia uno spiraglio più sereno.

Al Boutique Hotel, però, la calma dura poco. Con Poyraz e Haziran assenti, Gorkem prende in mano la cucina con l’aiuto di Burak e Nehir, ma dopo aver assaggiato un suo piatto i tre si sentono male. Una parentesi più leggera, almeno all’apparenza, mentre sull’isola arrivano due turisti stranieri e Sadik perde subito la testa per una turista tedesca. Nel frattempo si riapre anche il fronte familiare: Zeynep rivela a Idil un segreto, chiedendole però di non dire nulla a Haziran. Una confidenza tenuta nascosta, destinata a pesare sui prossimi episodi.