Ritorno di Un medico in famiglia, Margot Sikabonyi: “Credo sia necessario farlo”

L’attrice che ha interpretato Maria in Un medico in famiglia, Margot Sikabonyi, ha parlato del possibile ritorno della fiction Rai

Basta dire casa Martini e a molti torna in mente tutto: la cucina sempre piena, nonno Libero con la battuta pronta, Maria, Annuccia, Ciccio e gli altri cresciuti davanti agli occhi del pubblico.

Un medico in famiglia non è stata solo una fiction Rai di successo. Per tanti è diventata un pezzo di memoria domestica, una di quelle serie viste la domenica sera, con il telecomando sul tavolo e il lunedì già dietro l’angolo. Per questo le parole di Margot Sikabonyi, la Maria Martini della serie, hanno riacceso una domanda che i fan si fanno da anni: un ritorno è davvero possibile?

Margot Sikabonyi chiama, il cast c’è: ora la palla passa alla Rai

A riaprire il discorso è stata proprio Margot Sikabonyi, che parlando a Today del possibile ritorno di Un medico in famiglia ha usato parole nette: “Penso che si dovrà fare. Credo che sia necessario”. Una frase breve, ma pesante. Soprattutto in un mondo, quello delle reunion e dei revival, dove di solito gli attori scelgono toni prudenti.

Sikabonyi, diventata popolarissima grazie al ruolo di Maria Martini, oggi racconta di stare bene, di essere felice dopo la nascita del terzo figlio e di avere nuovi progetti. Ma sa anche che una parte del pubblico continuerà sempre a rivederla lì, tra le stanze di casa Martini, figlia di Lele e nipote di nonno Libero. Il punto, però, non riguarda solo lei.

Nei mesi scorsi, durante una reunion a La volta buona, alcuni dei volti più amati della fiction si erano ritrovati in tv: Lino Banfi, Milena Vukotic, Margot Sikabonyi, Eleonora e Michael Cadeddu. Per molti spettatori è sembrata quasi una prova generale, almeno sul piano emotivo. Non una nuova puntata, certo. Ma abbastanza per far tornare la domanda: perché non chiudere davvero il cerchio con un’ultima storia? Lino Banfi, storico interprete di nonno Libero, si è detto più volte disponibile a una reunion fatta bene.

E anche altri membri del cast non hanno mai nascosto affetto e apertura verso questa possibilità. Quello che manca, almeno per ora, è il passo decisivo: una scelta della Rai. Perché riportare in vita Un medico in famiglia non vorrebbe dire soltanto richiamare gli attori e riaccendere le luci sul set. Servirebbe una storia capace di rispettare ciò che la serie è stata, senza trasformarla in una semplice operazione nostalgia. Ed è qui che la faccenda si fa più delicata.

Il pubblico non chiede solo di rivedere facce conosciute. Vuole ritrovare un’atmosfera, un modo di raccontare la famiglia, i problemi di tutti i giorni, gli affetti pieni di difetti ma riconoscibili. Vuole rientrare in quella casa senza sentirla finta. La forza della fiction era proprio questa: sembrava parlare di una famiglia televisiva, ma intercettava piccoli disordini reali. Una cena saltata, un equivoco tra genitori e figli, un amore che complicava tutto, un adulto che cercava una risposta e spesso la trovava solo a metà.

Oggi, con una televisione molto cambiata, un ritorno avrebbe senso solo tenendo insieme memoria e presente. Non basterebbe rifare le dinamiche di allora. Bisognerebbe capire che cosa è diventata casa Martini dopo tanti anni, quali assenze pesano, quali legami resistono e quali nuove generazioni potrebbero entrare in scena senza togliere spazio ai personaggi storici. Anche per questo l’appello di Margot Sikabonyi ha colpito così tanto i fan.

Non sembra il solito richiamo a un revival, ma il segno di un legame ancora vivo tra una fiction e il suo pubblico. La Rai dovrà valutare tempi, cast, sceneggiatura e tenuta del progetto. Ma dagli attori il messaggio è arrivato forte: se quella porta si riaprisse, molti sarebbero pronti a rientrare. E per chi ha ancora in testa il campanello di casa Martini, già questo basta a far sembrare il ritorno un po’ meno lontano.