Doc – Nelle tue mani 5 senza Luca Argentero: chi sostituirà il dottor Fanti

Per il pubblico di Doc – Nelle tue mani, Andrea Fanti non è mai stato solo un medico in corsia. È diventato un volto di casa: il camice, le ferite, la memoria da ricostruire, quel modo di stare davanti ai pazienti che Luca Argentero ha trasformato in uno dei ruoli più amati della sua carriera televisiva.

Per questo il suo addio dopo la quarta stagione, attesa a ottobre su Rai 1, non è un semplice cambio nel cast. È una domanda aperta per la Rai e per i telespettatori: Doc può andare avanti senza Andrea Fanti?

L’addio di Argentero dopo la quarta stagione: la Rai non vuole fermare Doc

L’uscita di scena di Luca Argentero da Doc – Nelle tue mani è stata confermata da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in un’intervista a La Stampa. L’attore torinese, dopo la quarta stagione in arrivo a ottobre su Rai 1, ha deciso di fermarsi e guardare ad altri progetti. Non è un fulmine a ciel sereno. Argentero aveva già fatto capire di voler aprire una nuova fase, tra Motorvalley su Netflix, la saga dell’Avvocato Ligas su Sky e il ritorno al cinema con Ferzan Ozpetek in Nella gioia e nel dolore, quasi vent’anni dopo Saturno contro.

Il punto, però, è un altro: la Rai non sembra pronta a chiudere la fiction. Doc è nata nel 2020, in piena pandemia, e da allora ha costruito un legame fortissimo con il pubblico. Ha portato il medical drama italiano dentro il grande racconto popolare, fino a diventare un titolo riconoscibile anche fuori dall’Italia, come dimostra il remake americano con Molly Parker. La quarta stagione, secondo quanto emerso, affronterà temi duri: malasanità, tagli alla sanità e medici killer.

Un terreno più cupo, più teso, che sembra già preparare un cambio di passo. La strada ricorda da vicino quella di Don Matteo: l’addio di Terence Hill dopo 22 anni aveva spiazzato molti spettatori, poi l’arrivo di Raoul Bova ha permesso alla serie di continuare senza perdere del tutto la propria identità. È questo il passaggio più delicato per Doc: togliere il volto che l’ha resa riconoscibile, senza dare l’impressione di trovarsi davanti a un’altra fiction.

Casting, linea crime e passaggio di testimone: la quinta stagione è già un rebus

La quinta stagione di Doc è già nei pensieri della Rai. Stando alle parole di Maria Pia Ammirati, dovrebbe arrivare un passaggio di testimone, insieme a una linea crime più marcata. Ed è qui che si gioca la partita vera. Chi può raccogliere l’eredità di Andrea Fanti senza sembrare una copia più debole, o al contrario un ingresso troppo forzato? Il remake americano ha scelto una via netta: protagonista donna, interpretata da Molly Parker, e storia adattata a questa svolta. In Italia le possibilità restano aperte.

Nel cast ci sono volti molto amati, da Matilde Gioli a Pierpaolo Spollon, ma non è ancora chiaro se la Rai voglia far crescere un personaggio già presente o puntare su un nuovo protagonista, con una storia tutta sua. Anche il nome di Lino Guanciale è stato spesso accostato ai grandi titoli di Rai Fiction, ma al momento l’attore risulta impegnato su più fronti, tra progetti in corso e nuove produzioni.

Il nodo, però, non è solo trovare un interprete forte. Bisogna convincere il pubblico che Doc possa sopravvivere a Fanti. Non è una sostituzione qualunque, perché Argentero ha dato al personaggio un’impronta precisa: il passo pesante nei corridoi, lo sguardo trattenuto davanti ai pazienti, quella fragilità composta che ha reso Andrea Fanti più umano che eroico. La Rai sa bene quanto sia alto il rischio.

Lo raccontano anche altri casi recenti: Che Dio ci aiuti è andata avanti dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, mentre per Imma Tataranni l’uscita di Vanessa Scalera è stata definita dalla stessa Ammirati “un piccolo lutto”, al punto da spingere gli sceneggiatori verso l’ipotesi di un reboot. Doc, insomma, è in una terra di mezzo: abbastanza forte da poter continuare, ma ancora troppo legata a Luca Argentero per permettersi una scelta sbagliata. La curiosità, più ancora del nome del nuovo volto, è capire se la serie avrà davvero il coraggio di cambiare pelle senza perdere quel legame emotivo che l’ha resa uno degli appuntamenti Rai più seguiti degli ultimi anni.